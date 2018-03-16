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İşte Diriliş Ertuğrul'a veda eden isimler

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İşte Diriliş Ertuğrul'a veda eden isimler
Diriliş Ertuğrul'un dün akşam ekranlara gelen 110. bölümünde diziye üç isim veda etti.
İşte Diriliş Ertuğrul'a veda eden isimler İşte Diriliş Ertuğrul'a veda eden isimler İşte Diriliş Ertuğrul'a veda eden isimler

TRT 1 ekranlarının rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul'un 110. Bölümü izleyicisi ile buluştu. Yayınlandığı ilk günden beri heyecanın eksik olmadığı dizinin son bölümünde izleyici şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Ertuğrul dizisine yeni katılan Hasan Küçükçetin'in canlandırdığı Altun Aba karakteri Saadettin Köpek tarafından öldürülerek diziye veda etti.

ALTUN ABA, ŞEHZADE KILIÇARSLAN, MELİKE HATUN ÖLDÜ
 
Altun Aba, Alaaddin Keykubat'ın oğlu Şehzade Kılıçarslan'ı ve annesi Melike Hatun'u zehirli hançerle katletti. Bunun üzerine Saadettin Köpek ulaşmak istediği sultanlığa Altun Aba'nın da ortak olabileceğini düşünerek defalarca bıçaklayarak onu öldürdü. Öte yandan Şehzade Kılıçarslan'ın cenazesine ulaşan Ertuğrul, Saadettin Köpek'i öldürmek için ant içti. Şehzadenin cenazesini Giyaseddin Keyhüsrev'e göndertti. Keyhüsrev kardeşinin cansız bedenini karşısında görünce adeta çılgına döndü
 
DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NE OLDU?
 
Günalp Bey ile Ertuğrul arasında kılıçlar çekildi. Günalp Ertuğrul'dan Söğütü bırakması için mühür basmasını isteyince Ertuğrul Gunalp'in zindana atılmasıni emretti. 

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