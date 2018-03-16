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Bakan Tüfenkci açıkladı! 11 tane daha tespit edildi

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaşanan Çiftlik Bank sorunları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Tüfenkci, "Çiftlik Bank gibi 11 oluşum daha tespit ettik, vatandaşların uyanık olması lazım" dedi
Bakan Tüfenkci açıkladı! 11 tane daha tespit edildi
Bakan Tüfenkci açıkladı! 11 tane daha tespit edildi Bakan Tüfenkci açıkladı! 11 tane daha tespit edildi Bakan Tüfenkci açıkladı! 11 tane daha tespit edildi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Başkent muhabirleriyle gerçekleştirdiği Hatay ziyaretinin ardından dönüş öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Yüksek kar ortaklığı vaadiyle çiftçilerden hayvan satın alan ve binlerce kişinin 500 milyon lira dolandırıldığı öne sürülen Çiftlik Bank ile ilgili de Bakan Tüfenkci, bakanlığa gelen tüketici şikayetleri kapsamında gerekli incelemeyi yaptıklarının altını çizdi.

Tüfenkci, "Yatırılan ücretin yüzde 35'i kar vaadi olarak sunuluyor. Bu sistem içerisinde elde edilen kazançlara da bakıldığında bunun sürdürülebilir olması mümkün değildi. Çıkan müfettiş raporu sonucunda savcılığa suç duyurusunda da bulunduk. Geldiğimiz sonuç itibariyle bizim tespit ettiğimiz bunun gibi 11 tane daha girişim var, incelemeler devam ediyor. Bu konuda vatandaşların uyanık olması lazım. Bir alım satım olup olmadığını, vatandaş şikayet etmediği sürece bir inceleme yapılması mümkün değil" dedi.

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