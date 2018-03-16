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Erdoğan'ın Başdanışmanı Ertem'den dolar açıklaması

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Erdoğan'ın Başdanışmanı Ertem'den dolar açıklaması
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, "Piyasa oyuncularının göremediği bir çok şey olabilir. Buralardan dolara el atanların eli yanabilir." dedi.
Erdoğan'ın Başdanışmanı Ertem'den dolar açıklaması Erdoğan'ın Başdanışmanı Ertem'den dolar açıklaması Erdoğan'ın Başdanışmanı Ertem'den dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Türk ekonomisinin doların mevcut durumunu daha önce test ettiğini ve yara almadan buradan çıktığını söyledi. "Bu seviyeden kimse dolar talep etmesin" diyen Ertem, bunun çok ciddi zararları olabileceği uyarısında bulundu.

TRT Haber yayınında konuşan Ertem, "Piyasa oyuncularının göremediği bir çok şey olabilir. Buralardan dolara el atanların eli yanabilir. Dolar tedarik etmesi gereken ekonomi oyuncuları buradan talep yapmasınlar. Nasıl hızlı bir çıkış olduysa, hızlı bir normalleşme de olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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