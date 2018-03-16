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Türkiye’den müthiş başarı! Gövde gösterisi yaptı

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Türk savunma sanayisi firmalarının Katar'daki Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018) imzaladıkları sözleşmelerin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 800 milyon doları buldu.
Türkiye’den müthiş başarı! Gövde gösterisi yaptı
Türkiye’den müthiş başarı! Gövde gösterisi yaptı Türkiye’den müthiş başarı! Gövde gösterisi yaptı Türkiye’den müthiş başarı! Gövde gösterisi yaptı

Türkiye'nin Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) koordinatörlüğünde 33 firmayla katıldığı fuar, yerli savunma sanayisi açısından oldukça verimli geçti.

Türk şirketleri, fuar kapsamında, Katar güvenlik güçlerinin kara, hava ve deniz platformları konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli sözleşmeler imzaladı.

Sözleşmelerin toplam ekonomik büyüklüğü yaklaşık 800 milyon doları buldu. Bu rakam Türkiye'nin geçen yılki toplam savunma ve havacılık ihracatı olan 1,74 milyar doların yüzde 46'sına karşılık geliyor.

Fuarda, Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla 214 adet NMS 4X4 aracının tedarikine yönelik sözleşme imzaladı. Katar, NMS aracını envanterine katan ilk ülke oldu. Araçların teslimatı yaklaşık 2 yılda tamamlanacak. Şirket daha önce de Katar ile 342 Ejder Yalçın aracı için sözleşme yapmıştı. 

Kara aracı üreticilerinden BMC Otomotiv de imzaladığı sözleşmeyle Mayına Karşı Korumalı ve Çok Amaçlı Zırhlı Araç Ailesi'nin üyelerinden 50 Kirpi II, 35 Amazon olmak üzere toplam 85 zırhlı araç için sipariş aldı. Söz konusu araçların bu yıl teslim edilmesi öngörülüyor.

 Nurol Makina ve BMC'nin zırhlı araçlarıyla birlikte ASELSAN tarafından üretilen çeşitli silah sistemleri de Katar'a ihraç edilecek.

Havada bir ilk 

Fuarda, Türk savunma sanayisinin havacılık alanında ulaştığı teknolojik seviyeyi gösteren bir gelişme yaşandı. Baykar tarafından üretilen ve Türkiye'de güvenlik güçlerine önemli katkılar sağlayan Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemi'nde ilk ihracat başarısına imza atıldı.

Baykar ve Katar Silahlı Kuvvetleri arasında imzalanan sözleşme kapsamında 1 yıl içinde 6 Silahlı Bayraktar TB2 Hava Aracı (SİHA) Platformu, 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanıyla İHA eğitim simülatörü teslim edilecek. Ayrıca Katar Silahlı Kuvvetleri için İHA Harekat Merkezi ve milli olarak geliştirilen ağ tabanlı veri izleme ve arşivleme yazılım sistemi kurulumları yapılacak.

Baykar mühendis ve eğitim kadrosu tarafından Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Türkiye'de İHA pilot, faydalı yük ve bakım eğitimleri verilecek. Sonrasında yine Türk mühendis ve uçuş destek personelince Katar Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen sistemlerin 2 yıllık lojistik ve teknik desteği sağlanacak. 

Bayraktar TB2 için yapılan sözleşmeyle aynı zamanda bu platformda kullanılan çeşitli yerli ürün ve yazılımlar da ihraç edilecek.

Donanma için Türk tersanelerine görev

TAIS'ı oluşturan 5 tersaneden biri olan Anadolu Tersanesi de Katar'ın ihtiyaç duyduğu eğitim gemileri için seçildi.

Sözleşme kapsamında Anadolu Tersanesi, Katar Deniz Kuvvetleri için 72 kişinin eğitim alabileceği 2 silahlı savaş eğitim gemisi inşa edecek. Bu gemiler, Katar donanmasının ihtiyaç duyduğu personelin yetiştirilmesinde kullanılacak. Gemiler 36 ayda teslim edilecek.

ARES ve Yonca-Onuk tersaneleri ise fuarda yeni bot siparişleri aldı.

ARES Tersanesi, Katar İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığına 3 adet 48 metrelik açık deniz karakol botu ve 6 özel kuvvetler destek hücum botu olmak üzere toplam 9 bot teslim edecek.

Katar Silahlı Kuvvetleri ise Yonca-Onuk tersanesi ile toplam 8 adet MRTP24/U botu için iki ayrı sözleşme imzaladı. Tasarımı ihtiyaca göre farklılaşan botlarda ASELSAN silah sistemleri de kullanılacak. Teslim edilecek botlar maksimum 50+ knots sürat yapacak.

Eğitimde de Türk şirket ve üniversitesi tercihi

Katar Deniz Kuvvetleri için akademi kurulması ve personelinin eğitimi amacıyla da Piri Reis Üniversitesi  ile sözleşme imzalandı.

Sözleşme kapsamında, akademinin oluşmasına destek olmak, akademik ve idari personel sistemlerinin etkin çalışması, müfredatlarının oluşturulması ve takip edilmesi gibi birtakım hizmetler Piri Reis Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek.

MDS Savunma Teknolojileri ve İnşaat AŞ ise deniz özel kuvvetleri için eğitim merkezi yapacak. 

ASELSAN'ın ortaklıklarına Katar da eklendi

ASELSAN, Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ, Katar Savunma Bakanlığına bağlı Barzan Holding arasında da bazı savunma sanayisi ürünlerinin üretimine yönelik teknoloji transferini de içeren ve Türkçe anlamı "Şimşek" olan BARQ isimli ortaklık kuruldu.

Bu kapsamda, uzaktan komutalı stabilize silah sistemleriyle keşif gözetleme amaçlı elektro optik sistemler başta olmak üzere üretim faaliyetleri gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Ortaklık bünyesindeki üretimler Katar Silahlı Kuvvetlerinin gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecek.

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