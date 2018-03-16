İki ayağı kırıldı ama durmadı

Antalya’da çeşitli suçlardan aranan F.D. (24), karşısında polisi görünce ikinci kattan atladı. İki ayağı bilekten kırılan ve kaçmaya devam eden F.D. saklandığı bir bahçede yakalandı.

Muratpaşa ilçesi 564 Sokak’ta üç katlı apartmanın ikinci katında oturan ve çeşitli suçlardan 8 aranması, ayrıca 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D., dün sabah zil çalınca kapıyı açtı. Karşısında polisi gören F.D., hemen kapıyı kapatıp, balkona çıktı. Pencere önüne yapılan beton sundurma üzerine basan F.D., yan bina altındaki işyerinin atermit çatısı üzerine atladı. İki ayağı bilekten kırılan F.D., o halde kaçmaya başladı.

‘PEŞİMDE POLİS VAR SÖYLEMEYİN’

F.D., çevredekilere peşindekilerin polis olduğunu belirterek, söylememelerini istedi. Bir sokak ötede apartmanın bahçesine saklanan F.D, takip eden polisler tarafından yakalandı. F.D., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.