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Maliye Bakanı açıkladı: 2 kat artırdık

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, uluslararası firmaların Türkiye'de yeni yatırımlar yapmak için biribiriyle yarıştığını belirtti.
Maliye Bakanı açıkladı: 2 kat artırdık
Maliye Bakanı açıkladı: 2 kat artırdık Maliye Bakanı açıkladı: 2 kat artırdık Maliye Bakanı açıkladı: 2 kat artırdık

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bu sene savunma, güvenlik bütçesi için mal ve hizmet alımları, teçhizat alımları, savunma güvenlik harcamaları için ayırdığımız bütçeyi 2 kat artırdık" dedi.

Uluslararası firmaların Türkiye'de yatırım yapmak için biribiriyle yarıştığını belirten Ağbal,"Türkiye ile ilgili sorun dışarıda değil ki içerideki evhamları her gün okuyoruz, bakıyoruz, yapılanlara bakıyoruz. Uluslararası firmalar, Türkiye'de her gün daha yeni yatırımlar yapıyorlar, yatırım yapmak istiyorlar, yatırım yapmak için biribirleriyle yarışıyorlar. Türkiye'ye yatırım yapan kayıp mı ediyor? Kazanıyor. Bugün son 15 yıldır Türkiye'de yatırım yapan bütün yatırımcılar, Türkiye'den kazandılar. Kazandıklarını tekrar Türkiye yatırdılar, daha da yatırmak istiyorlar. Bugün huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Global firmaların Türkiye'deki temsilcisi olan yöneticisi olan arkadaşlarımız, bizim vatandaşlarımız, global merkezden Türkiye'yi yatırıma çekmek için diğer ülkelerin yöneticileriyle rekabet ediyorlar. Güzel yatırımlar da getiriyorlar, getirmeye de devam ediyorlar ve yanlarındayız. Onlar Türkiye'ye daha fazla yatırım getirsinler, daha fazla istihdam oluştursun, biz de devlet olarak onlara daha fazla destek olalım" diye konuştu. 

'MESELE ÜLKE GÜVENLİĞİYSE SEFERBER OLURUZ'

Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki bütçesinin 2 kat artırıldığını kaydeden Bakan Ağbal, şunları söyledi:

"Her geçen gün başlattığımız projelerle savunma güvenlik alanında hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz, hem de daha önemlisi Türkiye artık savunma güvenlik alanında da önümüzdeki dönemde ciddi bir ihracatçı olacak. Bugün Afrin'de operasyonlar devam ediyor. Burada artık kendi silahlarımızla, kendi yağlarımızla, kendi İHA'larımızla kendi tanklarımızla, kendi uçaklarımızla, helikopterlerimizle bu operasyonları yürütüyoruz. Ben huzurlarınızda bütün mühendislerimizle, askerlerimize bu projelerde emek veren fikir üreten cesaretle bu projelere koşturan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye uluslararası birçok operasyonda aktif şekilde yer alıyor. Değişik ülkelerde oralarda güvenlik ve istikrara katkı veriyor. Biraz önce bahsettiğim gibi savunma güvenlik alanında önemli yatırımlar yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunları? Topladığımız vergilerle. Bu sene savunma, güvenlik bütçesi için mal ve hizmet alımları, teçhizat alımları, savunma güvenlik harcamaları için ayırdığımız bütçeyi iki kat arttırdık. İhtiyacımız neyse dedik karşılarız bütçemizle. Eğer mesele güvenliği, ülkenin bekası ise burada seferber oluruz. İmkanlarımızı sonuna kadar kullanırız. Hiçbir şekilde burada bir eksiklik de olmaz dedik."

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