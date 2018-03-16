AK Parti'de kritik süreç başlıyor

İlçe Kongreleri aynı gün Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılımı ile Küçükçekmece ve Arnavutköy ile devam edecek. Kongre takviminin ilk haftası 18 Mart Pazar günü Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçe kongreleriyle tamamlanacak.

TİTİZ BİR ÇALIŞMA SÜRECİ

Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması planlanan ilçe kongreleri sürecini değerlendiren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, ''Yoğun bir kongre sürecine giriyoruz. İnşallah kısa sürede kongrelerimizi tamamlayarak partimizi 2019’a götürecek siyasi kadroları titizlikle belirleyeceğiz'' dedi.

Türkiye’nin içinden geçtiği koşullar itibarıyla 2019’un tarihi bir önemi olduğunu söyleyen İl Başkanı Şenocak, ''Türkiye bir var oluş mücadelesi veriyor. Türkiye’nin büyümesinden, gelişmesinden ve etkili bir aktör olarak uluslararası alanda sürekli inisiyatif kazanmasından rahatsız olanlar var. Bunlar hem içeride hem de dışarıda. Son yıllarda Türkiye’yi tökezletebilmek için senkronize şekilde her türlü oyunu sergilediler. Bundan sonra da sergilemeye devam edecekler. Tüm bunları göz önüne alarak 2019’un milletimiz ve ülkemiz için taşıdığı tarihi anlamın ve büyük önemin farkındayız. Bütün çalışmalarımızda ana ekseni bu bilinç oluşturmaktadır'' şeklinde konuştu.

YENİ BİR HEYECAN DALGASI

Kongreleri gerçekleştirip kadroları belirlerken, ülkeye ve millete karşı yüklendikleri bu büyük sorumluluğun farkında olarak hareket edeceklerini söyleyen Şenocak şöyle devam etti:

''Kongre sürecimiz, yeni bir heyecan dalgası, yeni bir silkiniş hamlesine vesile olduğu gibi; siyasetin kendi kuralları içinde, teşkilatlarımızın yeniden yapılandırıldığı bir süreç de olacaktır. AK Parti herhangi bir parti değil, değerlerini kadim bir medeniyetten alan bir milletin her alanda yücelmesi ve yükselmesi davasına gönül verenlerin partisidir.

Bu nedenle bizim kongrelerimiz, kendine mahsus güzelliklerin harmanlandığı bir şölen, bir bayram, bir düğün havasında yaşanır. Siyaseti bir dava şuuru ve bir ilkeler bütünü içinde yapılacak bir mücadele ve hizmet alanı olarak görüyoruz. Mevki ve makamların geçici ve fani birer araç olduğunun bilinciyle kalıcı ve baki olanı önceleyen bir ruh terbiyesi içinde siyaset yapmak, bizim biricik şiarımızdır. Bundan dolayıdır ki bizim kongrelerimiz bir bayrak değişimi coşkusu, heyecanı ve kardeşliği içinde yaşanır; bizim kongrelerimizin kazananı olur ama kaybedeni olmaz.''

İSTANBUL TÜRKİYE’NİN KALBİDİR

İstanbullun siyasetin merkezi olduğunu ve dengeleri belirlediğini söyleyen İl Başkanı Şenocak, ''İstanbul Türkiye’nin kalbidir. İstanbul, AK Parti davasının sembol şehridir. İstanbul Türkiye’dir! Burada siyasetin atan nabzı, bütün Türkiye’nin kaderini belirleyecektir. Sadece Türkiye’nin de değil, İstanbul, Arakan’dan Bosna’ya, Gazze’den Semerkant’a, Kosova’dan Kerkük’e kadar bütün medeniyet coğrafyamızın umutlarının ve dualarının adıdır. Bu duyguyla çalışıyoruz, çalışacağız'' dedi.

Bağrından Recep Tayyip Erdoğan gibi büyük bir lideri çıkarmış İstanbul teşkilatının geçmişte büyük başarılara imza attığını söyleyen Şenocak, sözlerini şöyle tamamladı:

''Biricik gayemiz geçmişteki başarıları daha ileriye götürmek, yeni zaferlerle taçlandırmaktır. Bu noktada teşkilatımıza güvenim tamdır. Allah’ın izniyle başaracağız. Çünkü önümüzde Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz, arkamızda kanıyla canıyla vatanını, bayrağını, onurunu ve iradesini destanlar yazarak savunmuş koca bir millet var. İstanbul Teşkilatı olarak, 2019’da yeni bir sistemle yoluna devam edecek Türkiye’ye en güçlü selamı vermenin gayreti içinde olacağız. Kongrelerimizin partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.''

KONGRE TAKVİMİ

17 MART 2018 CUMARTESİ

Şişli: Saat: 13.00 / Cemal Reşit Rey Kongre Salonu

Küçükçekmece: Saat: 15.00 / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi

Arnavutköy: Saat: 17.00 / Kapalı Spor Salonu

18 MART 2018 PAZAR

Çekmeköy: Saat: 13.00 / Çekmeköy Kapalı Spor Salonu

Sancaktepe: Saat: 15.00 / Taha Akgül Spor Kompleksi

Sultanbeyli: Saat: 17.00 / Sultanbeyli Belediyesi Kapalı Spor Salonu