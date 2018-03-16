16 Mart 2018 Cuma29 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:43Güneş 07:08Öğle 13:19İkindi 16:38Akşam 19:18Yatsı 20:37
    • 20°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 116.998 -0.17
  • Altın: 165,087 0.14
  • Dolar: 3,9090 0.30
  • Euro: 4,8018 0.04

AK Parti'de kritik süreç başlıyor

»
AK Parti'de kritik süreç başlıyor
AK Parti İstanbul’da kongre süreci başlıyor. Buna göre ilk ilçe kongresi 17 Mart 2018 Cumartesi günü Şişli’de gerçekleştirilecek.
AK Parti'de kritik süreç başlıyor AK Parti'de kritik süreç başlıyor AK Parti'de kritik süreç başlıyor

İlçe Kongreleri aynı gün Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılımı ile Küçükçekmece ve Arnavutköy ile devam edecek. Kongre takviminin ilk haftası 18 Mart Pazar günü Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçe kongreleriyle tamamlanacak.

TİTİZ BİR ÇALIŞMA SÜRECİ

Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması planlanan ilçe kongreleri sürecini değerlendiren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, ''Yoğun bir kongre sürecine giriyoruz. İnşallah kısa sürede kongrelerimizi tamamlayarak partimizi 2019’a götürecek siyasi kadroları titizlikle belirleyeceğiz'' dedi.

Türkiye’nin içinden geçtiği koşullar itibarıyla 2019’un tarihi bir önemi olduğunu söyleyen İl Başkanı Şenocak, ''Türkiye bir var oluş mücadelesi veriyor. Türkiye’nin büyümesinden, gelişmesinden ve etkili bir aktör olarak uluslararası alanda sürekli inisiyatif kazanmasından rahatsız olanlar var. Bunlar hem içeride hem de dışarıda. Son yıllarda Türkiye’yi tökezletebilmek için senkronize şekilde her türlü oyunu sergilediler. Bundan sonra da sergilemeye devam edecekler. Tüm bunları göz önüne alarak 2019’un milletimiz ve ülkemiz için taşıdığı tarihi anlamın ve büyük önemin farkındayız. Bütün çalışmalarımızda ana ekseni bu bilinç oluşturmaktadır'' şeklinde konuştu.

YENİ BİR HEYECAN DALGASI

Kongreleri gerçekleştirip kadroları belirlerken, ülkeye ve millete karşı yüklendikleri bu büyük sorumluluğun farkında olarak hareket edeceklerini söyleyen Şenocak şöyle devam etti:

''Kongre sürecimiz, yeni bir heyecan dalgası, yeni bir silkiniş hamlesine vesile olduğu gibi; siyasetin kendi kuralları içinde, teşkilatlarımızın yeniden yapılandırıldığı bir süreç de olacaktır. AK Parti herhangi bir parti değil, değerlerini kadim bir medeniyetten alan bir milletin her alanda yücelmesi ve yükselmesi davasına gönül verenlerin partisidir.

Bu nedenle bizim kongrelerimiz, kendine mahsus güzelliklerin harmanlandığı bir şölen, bir bayram, bir düğün havasında yaşanır. Siyaseti bir dava şuuru ve bir ilkeler bütünü içinde yapılacak bir mücadele ve hizmet alanı olarak görüyoruz. Mevki ve makamların geçici ve fani birer araç olduğunun bilinciyle kalıcı ve baki olanı önceleyen bir ruh terbiyesi içinde siyaset yapmak, bizim biricik şiarımızdır. Bundan dolayıdır ki bizim kongrelerimiz bir bayrak değişimi coşkusu, heyecanı ve kardeşliği içinde yaşanır; bizim kongrelerimizin kazananı olur ama kaybedeni olmaz.''

İSTANBUL TÜRKİYE’NİN KALBİDİR

İstanbullun siyasetin merkezi olduğunu ve dengeleri belirlediğini söyleyen İl Başkanı Şenocak, ''İstanbul Türkiye’nin kalbidir. İstanbul, AK Parti davasının sembol şehridir.  İstanbul Türkiye’dir! Burada siyasetin atan nabzı, bütün Türkiye’nin kaderini belirleyecektir. Sadece Türkiye’nin de değil, İstanbul, Arakan’dan Bosna’ya, Gazze’den Semerkant’a, Kosova’dan Kerkük’e kadar bütün medeniyet coğrafyamızın umutlarının ve dualarının adıdır. Bu duyguyla çalışıyoruz, çalışacağız'' dedi.

Bağrından Recep Tayyip Erdoğan gibi büyük bir lideri çıkarmış İstanbul teşkilatının geçmişte büyük başarılara imza attığını söyleyen Şenocak, sözlerini şöyle tamamladı:

''Biricik gayemiz geçmişteki başarıları daha ileriye götürmek, yeni zaferlerle taçlandırmaktır. Bu noktada teşkilatımıza güvenim tamdır. Allah’ın izniyle başaracağız. Çünkü önümüzde Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz, arkamızda kanıyla canıyla vatanını, bayrağını, onurunu ve iradesini destanlar yazarak savunmuş koca bir millet var. İstanbul Teşkilatı olarak, 2019’da yeni bir sistemle yoluna devam edecek Türkiye’ye en güçlü selamı vermenin gayreti içinde olacağız. Kongrelerimizin partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.''

KONGRE TAKVİMİ

17 MART 2018 CUMARTESİ

Şişli: Saat: 13.00 / Cemal Reşit Rey Kongre Salonu
Küçükçekmece: Saat: 15.00 / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi
Arnavutköy: Saat: 17.00 / Kapalı Spor Salonu

18 MART 2018 PAZAR

Çekmeköy: Saat: 13.00 / Çekmeköy Kapalı Spor Salonu
Sancaktepe: Saat: 15.00 / Taha Akgül Spor Kompleksi
Sultanbeyli: Saat: 17.00 / Sultanbeyli Belediyesi Kapalı Spor Salonu

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'Münbiç' mesajı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'Münbiç' mesajı!Partisinin Erzurum Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'in 4'te 3'ünde kontrol sağlandığı müjdesini vererek, "İdlib'deki gözlem noktalarını tahkim edecek diğer yandan da Mümbiç'e yöneleceğiz. " dedi.
MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'na doğruMHP'nin 12. Olağan Kurultayı'na doğruMHP Genel Başkanı Bahçeli'nin tek aday olacağı ve yeni MYK'nın belirleneceği 18 Mart'taki kurultaya parti teşkilatından yoğun katılım bekleniyor.
AK Parti'de kritik süreç başlıyorAK Parti'de kritik süreç başlıyorAK Parti İstanbul’da kongre süreci başlıyor. Buna göre ilk ilçe kongresi 17 Mart 2018 Cumartesi günü Şişli’de gerçekleştirilecek.
Dışişleri'nden AP'ye çok sert tepki: Böyle bir şey mümkün değilDışişleri'nden AP'ye çok sert tepki: Böyle bir şey mümkün değilDışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin 'Türkiye Afrin'den çekilsin' kararına ilişkin sert bir açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak yasasını onayladıCumhurbaşkanı Erdoğan ittifak yasasını onayladıCumhurbaşkanı Erdoğan seçim güvenliğini ve ittifak yasasını onayladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler! Canlı yayında rest çektiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler! Canlı yayında rest çektiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Liseliler Destan Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.
  • Kılıçdaroğlu emretti! CHP vekilleri aynı anda bunu yapmaya başladı15 Mart 2018 Perşembe 15:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 ismi toplantıya çağırdı15 Mart 2018 Perşembe 13:41
  • İyi Parti'de istifa depremi!15 Mart 2018 Perşembe 11:17
  • Karamollaoğlu’ndan ittifak açıklaması: Bir şeyin başına milli eklemekle milli olunmaz15 Mart 2018 Perşembe 11:00
  • CHP'de büyük kriz! 33 vekilin ipini çekebilir15 Mart 2018 Perşembe 09:20
  • Türkiye'ye skandal talep: Afrin'den çekilin!15 Mart 2018 Perşembe 07:45
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'deki son durumu açıkladı15 Mart 2018 Perşembe 07:15
  • TBMM harekete geçti: Muhakkik kararı!15 Mart 2018 Perşembe 07:10
  • "Meclis kavga yeri değildir"14 Mart 2018 Çarşamba 15:20
  • CHP yine AYM'ye gitti!14 Mart 2018 Çarşamba 13:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri