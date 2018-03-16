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MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'na doğru

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MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'na doğru
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin tek aday olacağı ve yeni MYK'nın belirleneceği 18 Mart'taki kurultaya parti teşkilatından yoğun katılım bekleniyor.
MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'na doğru MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'na doğru MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'na doğru

MHP'nin 18 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek 12. Olağan Kurultayı'nda, partiyi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadroları şekillenecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kurultayın hazırlıklarında son aşamaya gelindi.

"Milli Duruş, Şühedaya Vefa Millete Beka" temasıyla düzenlenecek olan kurultayda, salona Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaz hakim olacak.

Zeytin Dalı Harekatı'ndaki şehitler dolayısıyla sadeleştirilen kurultayda konser programı olmayacak. Kurultayın açılışında ve salonun dolması beklenirken, sözlerini, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafçısı Ayhan Günaydın'ın yazdığı "2023 Marşı" ile "Milli Duruş" ve "Lider Devlet Bahçeli" adlı parti müzikleri çalacak.

Kurultayda, hem Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü hem de Zeytin Dalı Harekatı'nın anlamını yansıtacak şiir ve konuşmalara yer verilecek.

Kurultay programı

Kurultay, saat 10.00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.

Daha sonra Divan Başkanlığının belirleneceği kurultayda, Bahçeli bir konuşma yapacak, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Faaliyet Raporu ile mali rapor okunup ibraya sunulacak.

Kurultayda, konuşmaların ardından seçimlere geçilecek.

Tek liste ile gidilmesi planlanıyor

Bahçeli'nin tek aday olacağı kurultayda, MHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadroları şekillenecek.

Bin 207 delegenin oy kullanması beklenen kurultayda, önce Genel Başkan ardından MYK seçilecek. Kurultaya, tek liste gidilmesi planlanıyor.

Seçimlere, AK Parti ile yapılacak "Cumhur İttifakı" adı altında girme kararı alan Bahçeli'nin, partisinin hem MYK'de hem de Başkanlık Divanında yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

Yaklaşık bin basın mensubu başvurdu

Kurultay için siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, yabancı misyon şeflerinin de aralarında bulunduğu 3 bin 200 kişi ve kuruma davetiye gönderildi.

Kurultayı izlemek için yabancı ve ulusal basından yaklaşık bin basın mensubu akredite oldu.

Kurultayda AK Parti'yi Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan oluşan üç kişilik heyet temsil edecek.

Kurultaya, parti teşkilatından da yoğun katılım bekleniyor.

"Yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kurultaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kurultayın, Türkiye'yi "Milli Devlet, Güçlü İktidar" için çağlar üzerinden aşırıp 2023'ün lider ülkesi vizyonuna eriştirmeyi hedefleyen bir hareketin heyecan ve coşkusunu dünyaya duyuracağını ifade etmişti.

Yalçın, bu kurultayın yeni bir şahlanışın, yeni bir dayanışma ve bütünleşmenin, 21. yüzyılın dinamiklerini idrak eden güçlü bir silkinişin muştucusu olacağını vurgulamıştı.

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