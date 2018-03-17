17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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Muhammet dede Erdoğan ile buluşacak!

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Muhammet dede Erdoğan ile buluşacak!
Afrin'e giden askerlere çay demlemesiyle bilinen 85 yaşındaki Muhammet dede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek.
Muhammet dede Erdoğan ile buluşacak! Muhammet dede Erdoğan ile buluşacak! Muhammet dede Erdoğan ile buluşacak!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e geçmek üzere Hatay'a gelen askerlere çay demleyen 85 yaşındaki Muhammet Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşacak.

Suriye sınırında Mehmetçik'e çay demleyip, zeytin çekirdeklerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tespih hediye eden Muhammet dede, 1 Nisan'da gerçekleşecek AK Parti Olağan Hatay İl Kongresi'nde Erdoğan'la bir araya gelecek.

 

Muhammet Bulut'a müjdeli haberi, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel ile işadamı Haydar Albayrak, Hassa ilçesi Haydarlar Mahallesi'ndeki evine giderek verdi.


Burada AA muhabirine açıklamada bulunan iş adamı Albayrak, Muhammet dedenin yapmış olduğu tespihi Erdoğan'a AK Parti Bolu İl Teşkilatı 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere geldiğinde teslim ettiğini söyledi.

Erdoğan'ın hediyeden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Albayrak, bunun üzerine Erdoğan'ın Hatay'a geldiğinde Muhammet dedeyle bir araya gelmek istediğini aktardı.

40 yıllık tespihini hediye edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve ona her zaman dua ettiğini belirten Muhammet dede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşacak olmaktan mutlu olduğunu anlattı.

Erdoğan'a 40 yıllık tespihini hediye edeceğini ifade eden Muhammet dede, şöyle konuştu:

"Zamanında bizim burada yaklaşık 36 bin dönümlük arazide bulunan zeytin ağaçlarından her birinden bir çekirdek buldum. Onlardan bir tespih yapmıştım. Yaklaşık 40 yıldır bende. Onunla iki defa hacca gittim geldim. O tespihi Cumhurbaşkanımızın şahsına hediye edeceğim. Birini de eşine, diğerini de Başbakanımıza hediye edeceğim. İnşallah üç tane tespihimle oraya varacağım. Allah nasip ederse. Çam sakızı çoban armağanı hediyem."

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