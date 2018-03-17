Dev market zinciri satıldı! İşte yeni sahibi

Migros, Makro Market ile 73 mağazanın 105 milyon lira bedelle devrine ilişkin sözleşme imzaladı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Şirketimiz ile Makro Market arasında, Makro Market tarafından 53'ü İstanbul'da, 3'ü Tekirdağ'da işletilmekte olan toplam 56 adet Uyum mağazasının ve Antalya'da işletilmekte olan 17 adet Makro Market mağazasının kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yoluyla ve demirbaşlarının satın alınması suretiyle toplam 105 milyon lira bedel karşılığında devralınması amacıyla sözleşme imzalanmıştır. Devir işlemleri gerekli hukuki ve idari izinler alındıktan sonra gerçekleştirilecektir."