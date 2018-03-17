Sur'un yeniden ayağa kalkması için 2 milyar lira harcandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılar yüzünden evleri ve iş yerleri hasar gören vatandaşların yüzü gülmeye başladı.

2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; terörden zarar gören Sur ilçesinde yeniden inşa sürecini başlatan Bakanlık, toplamda 2 milyar lirayı bulan yatırımlarını hizmete açmaya hazırlanıyor.

3 BİN İŞ YERİ

Diyarbakır'ın iki önemli merkezi Gazi ve Melik Ahmet caddelerinde 3 bin iş yerinin yapımını tamamlayan Bakanlık, iki ayrı caddede bulunan büro, dükkan ve diğer iş yerlerinin yenileme çalışmalarını tamamladı.

Dokunun yenilenmesiyle cadde ve sokaklar yeni bir görünüm kazandı.

1500 GELENEKSEL EV

İnşası tamamlanan 3 bin iş yerinin açılışı ile yapımına başlanacak bin 500 adet geleneksel Diyarbakırevinin temel atma töreni yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'nin katılımıyla yapılacak.

TERÖR MAĞDURLARINA 5 BİN 637 KONUT

Diyarbakır'ın terörden temizlenmesinin ardından başlayan yeniden inşa çalışması kapsamında terör saldırıları sırasında evi yıkılan vatandaşlar için Bakanlık tarafından yapılan 5 bin 637 konutta da sona gelindi. Konutların haziran ayı itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.

Öte yandan tarihi ve kültürel yapıların restorasyon ve çevre düzenlemeleri kapsamında, aralarında Kurşunlu Camisinin de bulunduğu çok sayıda tarihi eserin restorasyonu sürüyor.

Hz. Süleyman Camisi, Sur Nebi Camisi, Zinciriye Medresesi, Nasuhpaşa Camisi, Arapşeyh Camisi, Şeyh Mutahhar Camisi, Hasırlı Mescidi ve Sur Protestan Kilisesinin restorasyonu ise tamamlandı.