İlber Ortaylı: Cahiliz

Mersin'de Kongre ve Sergi Sarayı'na katılan Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkler yaşadıkları ve yaptıkları tarihi bilmeyen, çok eğitimli cahil bir millettir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin günümüzde dünyanın en iyi hekimlerine sahip olduğunu ve hastanelerin derece itibariyle dünyada çok müstesna yerlere çıktığını belirten Ortaylı, "Şu anda en iyi mühendislere sahibiz ama mimarımız yok. Çünkü cahiliz" dedi.

"ÇOK EĞİTİMLİ CAHİL BİR MİLLET"

İyi mühendislerimizin olmasına rağmen mimar yetişmemesini eleştiren İlber Ortaylı, "Sonra yapacağın şey Türk'ün Türk'e propagandası. Çünkü Türkler hiçbir şey bilmiyor. Türkler yaşadıkları ve yaptıkları tarihi bilmeyen, çok eğitimli cahil bir millettir. Eğitimleri pratik alandadır." ifadelerini kullandı.

"EN İYİ MÜHENDİSLERE SAHİBİZ AMA MİMARIMIZ YOK"

"Şu anda biz dünyanın en iyi hekimlerine sahibiz." diyerek sözlerine devam eden Ortaylı,"Hastanelerimiz derece itibariyle dünyada çok müstesna yerlere çıkmaktadır. Bilmem kaç tane tıp fakültemiz var, 50 tane daha kurarız. El verir ki içerisine 500 tane lüzumsuz talebe doldurmayız, sadece 50-100 tane alır, en iyisi çıkmaya devam eder. Şu anda en iyi mühendislere sahibiz ama mimarımız yok. Çünkü cahiliz. Tarih, coğrafya bilmeyen bir kavim bu gibi sanatlara akıl erdiremez. Tarihçi yetiştiremeyiz çünkü dil öğrenmiyoruz." şeklinde konuştu.