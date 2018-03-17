17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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Alev alan trafo bomba gibi patladı

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Alev alan trafo bomba gibi patladı
Kars'ta ARAS EDAŞ'a ait elektrik trafosu önce alev aleve yandı. Ardından bomba gibi patlayan trafo, vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Kars’ta alev alan trafo bomba gibi patladı
Alev alan trafo bomba gibi patladı Alev alan trafo bomba gibi patladı Alev alan trafo bomba gibi patladı

Kars Merkez Mahallesi’nde bulunan ARAS EDAŞ Elektriğe ait trafobilinmeyen bir nedenden dolayı önce alev alev yanmaya başladı. Durumu mahalle sakinleri polis ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye beklenirken, yangın da büyüdü. Yangının büyümesiyle birlikte patlayan trafo, Merkez Mahallesi’ni karanlığa bürürken, mahalle sakinlerinin korkulu anlar yaşamasına neden oldu.

Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de ARAS EDAŞ Elektrik ekiplerinin mahallenin diğer bölgelerinin de elektriğini kesmesiyle yangına müdahale ederek söndürdü. Olayın neden çıktığı araştırılıyor.

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