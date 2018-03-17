KOSGEB ödemeleri 1 yıl ertelendi

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile görüştüklerini Acil Destek Kredisi kapsamında KOSGEB aracılığıyla verilen kredilerin bir yıl ertelendiğini söyledi.

Belediye Başkanı Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile birlikte Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’u ziyaret ettiklerini ifade ederek, "2016 yılı sonlarında İlimiz deki işletme sahiplerinin mağduriyetlerini gidermek ve ekonomiye bir nebzede olsa canlılık sağlamak için KOSGEB tarafından sağlanan faizsiz 40 bin TL Acil Destek Kredisi borçlarının ilimizin içinde bulunduğu durumda göz önüne alınarak, bir yıl ertelenmesine karar verilmiştir.

Kilis’imizi her zaman destekleyen Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ve Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan’a, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü’ye şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.