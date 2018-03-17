Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı

Altın fiyatları bugün ne kadar? Haftasonu altın kaç liradan satılıyor? sorularının cevabı merak ediliyor.

Bu hafta rekordan dönen gram altın, dün öğle saatlerinde gelen verilerde satış fiyatı 166,30 lirayı bulunca rekor kırmış oldu. Kapanışta ise 0,12 azalışla 165,20 liradan tamamladı. 17 Mart altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.30'da yüzde 0,14 artışla 165,1 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 271 lira, Cumhuriyet altını da 1.105 liradan satılıdı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 166,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.113,00 lira oldu. Kapanışta ise çeyrek altın 271,00 lira, Cumhuriyet altını 1.105,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,12 düşüşle 165,20 liradan işlem gördü.

Şuan da gram altın 165,00 TL çeyrek altın 271 TL'den işlem görüyor