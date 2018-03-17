17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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Bu hafta parasını ona yatıran kazandı

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Bu hafta parasını ona yatıran kazandı
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,26 arttı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,35, dolar/TL yüzde 2,57, euro/TL de yüzde 2,45 değer kazandı.
Bu hafta parasını ona yatıran kazandı Bu hafta parasını ona yatıran kazandı Bu hafta parasını ona yatıran kazandı

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören  hisse senetleri ortalama yüzde 0,26, dolaryüzde 2,57, altın da yüzde 2,35 değer  kazandı. 
 
BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 118.978,20, en düşük ise  116.829,40 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde  0,26'lık artışla 117.216,28 puandan tamamladı.
 
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu  hafta yüzde 2,35 artarak 165,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da  yüzde 2,31 yükselişle 1.105,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 265,00 lira olan  çeyrek altının satış fiyatı ise 271,00 liraya yükseldi.
 
Bu hafta ABD doları yüzde 2,57 değer kazanarak 3,9110 liraya, euro  doları da yüzde 2,45'lik artışla 4,8060 liraya çıktı.
 
Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,03, yatırım fonları yüzde  0,37 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde  en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile kıymetli madenler fonları oldu.
 
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara  göre çeşitli vadelerdeki bonove tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde  0,15 ile yüzde 0,25 arasında gerçekleşti.

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