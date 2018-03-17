17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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Başbakan Yıldırım: Ekonomiyi soğutmak istemiyoruz

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Başbakan Yıldırım: Ekonomiyi soğutmak istemiyoruz
Başbakan Binali Yıldırım, bir taraftan yüksek faiz, yüksek enflasyon ve kur baskısıyla ilgili daha köklü bir çözüm üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Başbakan Yıldırım: Ekonomiyi soğutmak istemiyoruz Başbakan Yıldırım: Ekonomiyi soğutmak istemiyoruz Başbakan Yıldırım: Ekonomiyi soğutmak istemiyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, diğer taraftan da yatırım ortamını iyileştirmeye dönük reformları bir bir uygulamaya aldıklarını belirterek, “Ekonomiyi soğutmak istemiyoruz” dedi...

Türkiye ile Azerbaycan’ın, yani ‘iki devlet, tek millet’in dört kıtada ticareti canlandıracak projelerini anlatmak için 6. Küresel Bakü Forumu’na katılan Başbakan Binali Yıldırım, yurtiçinde ekonomiyi sıcak tutmayı hedefleyen çalışmalarını da gazetecilere açıkladı. TC-tur uçağı ile Başbakan ile Bakü’ye gittik. Havalandıktan bir süre sonra Başbakan gazetecilerinin oturduğu bölüme gelip hatırımızı sordu. Başbakan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in onuruna verdiği gala yemeğine katıldığı için dönüşümüz gecikti, sorularımızı uçakta değil, Bakü’de yanıtladı. 

‘KAPSAMLI REFORM’

Esnaf ve çiftçilere nefes aldıracak yeni paketin çalışmalarının sürdüğünü belirten Başbakan Binali Yıldırım, “2017’de olduğu gibi 2018’de de çeşitli sektörlere yönelik bazı tedbirler ve kolaylıklar getireceğiz. Durgunluk geçiren bazı sektörlerin sorunları çözüme kavuşturulacak” dedi. Piyasalarda son günlerde yaşanan hareketliliğe de değinen Yıldırım şunları söyledi: 

“Genel anlamıyla da yüksek faiz, yüksek enflasyon ve kur baskısıyla ilgili daha köklü bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Kur oynaklığı yüksek faiz ve enflasyonu da körüklüyor. Bu da yatırımcının gelecek öngörülerini ve kararlarını bazen ertelemesine neden oluyor. 2003-2012 yılları arasında dolar kurunda kayda değer bir değişiklik olmadı. Özellikle dolar üzerinden borçlanmayı tercih ettiler. 2013’ten sonra ABD ve küresel pazarlardaki hareketlenmeler, özel sektör borç geri ödemeleri programı kur üzerinde baskıya sebep oldu. 

Geçen yılın sonuna kadar sınırlı bir dalgalanma gerçekleşti. Bu yıl içerisinde oluşabilecek benzer bir gelişmeye karşı gerek Merkez Bankası, gerekse  ekonomi yönetimi olarak tedbir alıyoruz. 

Türk ekonomisi güçlüdür. Geçici şoklara karşı hazırlıklıdır. Türkiye, 2018 yılında da büyümeyi sürdürecektir. Büyüme, orta vadeli program hedeflerinde olduğu gibi yüzde 5’ten daha az olmayacaktır.  Ekonomiyi soğutmak istemiyoruz. Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik kapsamlı bir reform yaptık.  Türkiye’nin yatırım yapılabilir ülkeler arasında ciddi bir iyileşme olmasını bekliyoruz. Meclis’te görüşülen torba yasa, KDV reformu ve diğer kanunların amacı yatırımcıyı rahatlatmak. Özellikle stratejik yatırımlarda özel yatırımın türüne, miktarına, bölgesine göre esnek teşvik uygulamalarımız da devreye giriyor.  Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya yönelik geliştirilmiş 6. Bölge teşvikleri ile ilgili tüm çalışmalar tamamlandı. İnşallah orada da ciddi bir talep söz konusu... Bu stratejik yatırımlarda bilişim, yenilikçilik, petro-kimya gibi sektörlerde yatırımları inceledik.  108 milyar TL civarında teşvik edilmeye hak kazanan 7 sektörde toplam 21 proje var. Bunlara, Doğu ve Güneydoğu teşvikleri dahil değil... Daha küçük ölçekli... İstihdam seferberliği bundan sonra da devam edecek.” 

‘ASIL HABERİ KAÇIRDINIZ’

Toplantı bitiminde Başbakan, “Siz sormadınız ve asıl haberi kaçırdınız, Türkiye ekonomisi ile ilgili güzel bir haber vereyim size. 18 Mart’ta Çanakkale Köprüsü’nün kazığının çakılması töreni var” diye konuştu.

Köprü için finansman anlaşmasının da yapıldığını bildiren Başbakan, aralarında Kore, Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Çin, Danimarka’nın da bulunduğu 10 ülkeden 24 bankanın sendikasyona katıldığını söyledi. Yıldırım, “1.6 milyar euro, toplam kredinin yüzde 70’i… Daha ilginç tarafı bu 1.6 milyar euro için 3.6 milyar euro’luk teklif geldi. Alamadıklarımız da gönül koydular. Türkiye’ye yatırımın nasıl ilgi gördüğünü bu da ortaya koyuyor.

Vadesi 15 yıl… Faizi euribor artı 1.45” dedi. Toplam 2.3 milyar euro’ya mal olması beklenen köprünün 1.6 milyar euro’sunun dış kaynakla, kalanın iç kaynakla finanse edileceğini belirten Yıldırım, bunun Türkiye ekonomisinin gücünü gösterdiğini ifade etti.  

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