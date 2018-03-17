17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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Kanal İstanbul patlama yaşatacak

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Gayrimenkul sektörü temsilcileri, bu yıl yabancılara en az 7,5 milyar dolar değerinde 30 bin konut satışı bekliyor.
Kanal İstanbul patlama yaşatacak
Kanal İstanbul patlama yaşatacak Kanal İstanbul patlama yaşatacak Kanal İstanbul patlama yaşatacak

Yabancılara geçen yıl 4,6 milyar dolar değerinde 2016'ya göre yüzde 22,2'lik artışla 22 bin 234 konut satılmıştı. Bu yılın ocak ayında ise yabancılara yapılan konut satışları 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 25,7 artarak bin 742 oldu. Temsilciler Kanal İstanbul'un yabancıya emlak satışında patlama yapacağını söyledi.

Sektör temsilcileri, yaklaşık son 2 yıldır her ay bir önceki yılın aynı dönemine göre artış yakalayan yabancıya konut satışlarının 2018'de 30 bine ulaşabileceği ve bu satışlarda 7,5 milyar dolarlık gelir elde edilebileceği görüşünde.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, verilen teşvikler sayesinde geçen yıl yaklaşık 5 milyar dolarlık bir döviz girdisi sağlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Türkiye'nin hedeflediği 170 milyar dolarlık ihracatın yüzde 10'nu üstlenmek için çabalıyoruz. Yabancılara konut satışı yapan firmaları ihracatçı kabul edilip, bu satışlar döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamına alınırsa ve söz konusu şirketler ihracat yapanlara sağlanan teşviklerden faydalanırsa 2018'de dahi 17 milyar dolarlık satış mümkün olur."

KANAL İSTANBUL'DAN İYİ HABER

Durbakayım, Türkiye'ye yatırımları teşvik edecek bir diğer gelişmenin Kanal İstanbul Projesi olacağını kaydederek, "Uzun vadede Kanal İstanbul, hem yabancı hem de iç satışta patlama yaşatabilir. 2018'de Kanal İstanbul'un imar durumu belli olup projeler tasdik edilebilir noktaya gelirse, yabancıya satışta patlama yaşanır." dedi.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, hükümetin sağladığı KDV muafiyeti, yabancılara en az bir milyon doların üzerinde gayrimenkul alımında vatandaşlık hakkı verilmesi gibi desteklerin satışlarda ciddi etkisi olduğunu söyledi.

SATIŞ YÜZDE 25 ARTACAK

Türkiye'nin artık zor günleri geride bıraktığını ve istikrarlı bir ortama kavuştuğunu dile getiren Tavukçuoğlu, en zor dönemde bile yıllık 18 bin konut satıldığını anımsattı.

Tavukçuoğlu, "Bu yüzden 2018'de yabancılara satışta en az yüzde 25'lik artış bekliyoruz. Yani 2018'de en az 27-28 bin konut satarız. Bu konutlardan elde ettiğimiz gelir de 7 milyar liraya ulaşabilir. Bu kapsamda 2018'de hedefimize turizmde ciddi artış sağlanan Avrupalı turistleri koyduk." dedi.

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