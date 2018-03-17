17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:41Güneş 07:06Öğle 13:19İkindi 16:39Akşam 19:19Yatsı 20:38
    • 20°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 117.216 0.01
  • Altın: 165,687 0.51
  • Dolar: 3,9176 0.52
  • Euro: 4,8144 0.31

SMS'ten büyük ceza

»
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, istenmeyen mesajlar nedeniyle geçen yıl kestiği ceza tutarı 13,7 milyon lirayı buldu.
SMS'ten büyük ceza
SMS'ten büyük ceza SMS'ten büyük ceza SMS'ten büyük ceza

Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi (TİSS) üzerinden önceki yıl yapılan şikayet sayısı 239 bin 901 olurken, bu sayı geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 53 artışla 368 bin 915'e ulaştı.

Geçen yıl yapılan şikayetlerin yüzde 91'i SMS, yüzde 7'si sesli arama ve yüzde 2'si e-postayla ilgili başvurulardan oluştu.

Bu şikayetler kapsamında ticaret il müdürlüklerince toplam 13 milyon 694 bin 762 lira idari para cezası uygulandı. Bakanlıkça 2016'da kesilen ceza tutarı 8 milyon 357 bin 986 lira olarak kayıtlara geçmişti. Böylece geçen yıl kesilen ceza tutarı bir önceki yıla göre yüzde 63 oranında artmış oldu.

TİSS, Bakanlığın internet sitesi üzerinden başvurusu yapılmasına olanak sağlıyor. Bu sistemle şikayet başvurularının elektronik ortamda kolay ve etkin şekilde alınması, ticaret il müdürlüklerince yürütülen inceleme sürecinin takip edilmesi, şikayet başvurularına ilişkin istatistiki bilgilerin oluşturulabilmesi mümkün hale geldi.

Kaydedilen e-ticaret sitesi artıyor

Öte yandan, e-ticaret yapan sitelerin kayıt altına alınması amacıyla oluşturulan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), 4 Aralık 2017'de hizmete girdi. 9 Ocak itibarıyla sisteme kaydolan işletme sayısı 14 bin 202, site sayısı 14 bin 769 ve yurt dışı üzerinden satış yapan işletme sayısı 366 oldu. ETBİS ile vatandaşların, e-ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ait bilgilere kolaylıkla ulaşması ve bu alandaki kayıt dışılığın önüne geçilmesi sağlanacak.

ETBİS NEDİR?

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, e-ticaret verilerinin toplanması ve bu verilerin işlenerek istatistiksel bilgilere dönüştürülmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan bilgi sistemidir. ETBİS, Türkiye üzerindeki e-ticaret firmalarını kayıt altına alarak, tüketicilerin internet üzerinden güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra e-ticaret sektörüne yönelik istatistiklerin toplanması ve internet üzerindeki sahtecilikler ile kayıt dışılığın önüne geçmek de amaçlanıyor. Bu platform sayesinde vatandaşlar, e-ticaret firmaları hakkında bilgi edinerek, daha güvenli bir şekilde de alışveriş yapmaya devam edebilecekler.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritası tamam!Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritası tamam!Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin dijital dönüşüm yol haritasını belirlediklerini ve yol haritasının ortaya çıktığını söyledi.
SMS'ten büyük cezaSMS'ten büyük cezaGümrük ve Ticaret Bakanlığının, istenmeyen mesajlar nedeniyle geçen yıl kestiği ceza tutarı 13,7 milyon lirayı buldu.
Özel halk otobüslerine yüzde 100 zam yapıldıÖzel halk otobüslerine yüzde 100 zam yapıldıEylem yapan Erguvan otobüslere yolcu başına ödenen ücrete yüzde 100 zam yapıldı. Zam İstanbulkart ücretlerine yansımayacak.
Kanal İstanbul patlama yaşatacakKanal İstanbul patlama yaşatacakGayrimenkul sektörü temsilcileri, bu yıl yabancılara en az 7,5 milyar dolar değerinde 30 bin konut satışı bekliyor.
İHA'lar GPS ile takip edilecekİHA'lar GPS ile takip edilecekSivil alanda kullanımı hızla artan İHA'ların, uçuş emniyeti ve güvenlik bakımından denetim altına alınabilmesi için GPS tabanlı takip sistemi kurulacak. Böylece İHA'lar, sivil trafiği engellemeyecek, güvenlik takibi yapılacak.
Başbakan Yıldırım: Ekonomiyi soğutmak istemiyoruzBaşbakan Yıldırım: Ekonomiyi soğutmak istemiyoruzBaşbakan Binali Yıldırım, bir taraftan yüksek faiz, yüksek enflasyon ve kur baskısıyla ilgili daha köklü bir çözüm üzerinde çalıştıklarını söyledi.
  • Bu hafta parasını ona yatıran kazandı17 Mart 2018 Cumartesi 09:44
  • Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı17 Mart 2018 Cumartesi 09:21
  • KOSGEB ödemeleri 1 yıl ertelendi17 Mart 2018 Cumartesi 09:20
  • Başbakan Yıldırım: Ekonomiyi soğutmak istemiyoruz17 Mart 2018 Cumartesi 09:18
  • TSK'ya 2 Anka-S daha teslim edildi17 Mart 2018 Cumartesi 08:53
  • Emekliye 2 farklı ikramiye17 Mart 2018 Cumartesi 07:19
  • Sur'un yeniden ayağa kalkması için 2 milyar lira harcandı17 Mart 2018 Cumartesi 07:13
  • Dev market zinciri satıldı! İşte yeni sahibi17 Mart 2018 Cumartesi 07:11
  • İki bakanlık devreye girdi! Ücretsiz olacak16 Mart 2018 Cuma 23:15
  • Binlerce kişiye faizsiz kredi! Detaylar belli oldu16 Mart 2018 Cuma 23:04
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri