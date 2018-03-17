17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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Özel halk otobüslerine yüzde 100 zam yapıldı

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Özel halk otobüslerine yüzde 100 zam yapıldı
Eylem yapan Erguvan otobüslere yolcu başına ödenen ücrete yüzde 100 zam yapıldı. Zam İstanbulkart ücretlerine yansımayacak.
Özel halk otobüslerine yüzde 100 zam yapıldı Özel halk otobüslerine yüzde 100 zam yapıldı Özel halk otobüslerine yüzde 100 zam yapıldı

Özel halk Otobüsleri söz konusu ücretlerle artık geçinemediklerini belirterek kontak kapatmışlardı. Otobüsler bir günlük eylem yapmıştı. Olimpiyat Stadı’nın önüne araçlarını çekmişlerdi.

Eylemin ardından İETT’den yapılan açıklamada söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı açıklanmıştı. Ayrıca eylem yaptıkları gün fazladan çalışan belediye otobüslerinin sefer ücretlerinin de kendilerinden tahsil edilebileceği söylenmişti.

Otobüs şoförleri ise AK Parti İstanbul İlçe Binası önünde protesto gösterisi düzenlemişti.

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