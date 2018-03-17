17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:41Güneş 07:06Öğle 13:19İkindi 16:39Akşam 19:19Yatsı 20:38
    • 20°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 117.216 0.01
  • Altın: 165,687 0.51
  • Dolar: 3,9176 0.52
  • Euro: 4,8144 0.31

14 yaşındaki çocuk, 6 çocuğa tecavüz etti!

»
14 yaşındaki çocuk, 6 çocuğa tecavüz etti!
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Y.E'nin 9 ay boyunca 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Y.E. tutuklandı.
14 yaşındaki çocuk, 6 çocuğa tecavüz etti! 14 yaşındaki çocuk, 6 çocuğa tecavüz etti! 14 yaşındaki çocuk, 6 çocuğa tecavüz etti!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 6 çocuğa 9 aydır cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

6 ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan C.Ö. (11), ailesine Y.E'nin (14) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatmasının ardından olay polise intikal ettirildi.

Pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmelerde, Y.E'nin 9 aydır C.Ö'nün yanı sıra 5 çocuğa daha cinsel istismarda bulunduğunu iddia edildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
14 yaşındaki çocuk, 6 çocuğa tecavüz etti!14 yaşındaki çocuk, 6 çocuğa tecavüz etti!Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Y.E'nin 9 ay boyunca 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Y.E. tutuklandı.
Malazgirt Ovası milli park oluyorMalazgirt Ovası milli park oluyorCumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bölge inşallah hep birlikte inşa edeceğimizin yeni geleceğimizin de sembolü haline gelecek" diye işaret ettiği Malazgirt Ovası'ndan ilk karar çıktı.
Alev alan trafo bomba gibi patladıAlev alan trafo bomba gibi patladıKars'ta ARAS EDAŞ'a ait elektrik trafosu önce alev aleve yandı. Ardından bomba gibi patlayan trafo, vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Kars’ta alev alan trafo bomba gibi patladı
Öğrenciye tütüne polis baskınıÖğrenciye tütüne polis baskınıEsenyurt'ta okul çevrelerindeki kafelerde çocuklara ve öğrencilere uyuşturucu ve kaçak tütün satıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirleyerek takip başlattı.
İlber Ortaylı: Cahilizİlber Ortaylı: CahilizMersin'de Kongre ve Sergi Sarayı'na katılan Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkler yaşadıkları ve yaptıkları tarihi bilmeyen, çok eğitimli cahil bir millettir." ifadelerini kullandı.
Muhammet dede Erdoğan ile buluşacak!Muhammet dede Erdoğan ile buluşacak!Afrin'e giden askerlere çay demlemesiyle bilinen 85 yaşındaki Muhammet dede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek.
  • Kur'an'ın altına tuzaklamışlar!16 Mart 2018 Cuma 15:59
  • 4,5 yaşındaki kıza istismar! Cezası belli oldu16 Mart 2018 Cuma 15:20
  • İki ayağı kırıldı ama durmadı16 Mart 2018 Cuma 12:27
  • İşte Diriliş Ertuğrul'a veda eden isimler16 Mart 2018 Cuma 09:36
  • Üzerine döktüğü mazot yanmayınca...16 Mart 2018 Cuma 09:31
  • Yine kavga! Şimdi ben seni vursam haksız mıyım?16 Mart 2018 Cuma 09:30
  • Çiftlik Bank üzerinden İHL'lere alçakça saldırı!16 Mart 2018 Cuma 07:30
  • BBC dizisinde skandal Türkiye sahnesi15 Mart 2018 Perşembe 15:12
  • Gökten altın ve elmas yağdı!15 Mart 2018 Perşembe 14:50
  • Minik öğrencilerden 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması15 Mart 2018 Perşembe 14:36
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri