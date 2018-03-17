14 yaşındaki çocuk, 6 çocuğa tecavüz etti!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 6 çocuğa 9 aydır cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.
6 ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU
Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan C.Ö. (11), ailesine Y.E'nin (14) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatmasının ardından olay polise intikal ettirildi.
Pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmelerde, Y.E'nin 9 aydır C.Ö'nün yanı sıra 5 çocuğa daha cinsel istismarda bulunduğunu iddia edildi.
ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI
Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.