17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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Karamollaoğlu'dan Abdullah Gül'ün adaylığı için yeşil ışık!

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Karamollaoğlu'dan Abdullah Gül'ün adaylığı için yeşil ışık!
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün SP'den aday olup olmayacağı sorusuna, "Abdullah Bey aday olabilir. İhtimal dahilindedir." yanıtını verdi.
Karamollaoğlu'dan Abdullah Gül'ün adaylığı için yeşil ışık! Karamollaoğlu'dan Abdullah Gül'ün adaylığı için yeşil ışık! Karamollaoğlu'dan Abdullah Gül'ün adaylığı için yeşil ışık!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Posta gazetesinden Serap Belovacıklı'nın sorularını cevapladı. Karamolaoğlu AK arti ile ittifak konusunda, "Mustafa Şentop geldi. Anasayasa Komisyonu Başkanı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Biz hiç ittifakı konuşmadık zaten. Biz kendi görüşlerimizi anlattık. Tayyip Bey de kendi yaklaşımlarını ifade ettiler." dedi.

ABDULLAH GÜL ADAY OLABİLİR

Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün 2019'da SP'den aday olabileceği iddiasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

Biz olamaz demeyiz. Ne olursa olsun aday çıkaracağız. Bu adayın kendi teşkilatımızda da tasvip edilmesi gerekiyor. Bizim teşkilatlarımız şu anda heyecan havasına girdiler. İki mutlaka arkasından Türkiye tabanından bu adaylar nasıl kabul görüyor. Onu da görmemiz lazım. Bir kaç kişi için bu yoklamayı mutlaka yapacağız. Abdullah Bey aday olabilir. İhtimal dahilindedir. Başkaları da olabilir. Biz seçime bir parti olarak girmiş olmak için girmeyeceğiz. Bizim gösterdiğimiz aday Cumhurbaşkanı seçilir. Başkalarını küçümsemek için söylemiyorum ama genelde böyle bir kanaat var. Diğer kesimlerde bir çekişme meydana gelmiş. Bu bizim için de vardı.

Alevi vatandaşlarımızdan Sivas olayları için bir yanlış anlama neticesinde bize bir tepki vardı. Ama bu son gelişmeler...O kadar insan aradı ki helallik dileyen. Algı büyük çoğunlukta kalktı. AK Parti içinde bugünkü hükümetten ümidini kesenler bize gelir.

Cumhurbaşkanı adayı konusunu gündeme almadık. Çünkü gündeme aldığımızda konu hemen yayılır. Abdullah bey her türlü muameleyi gördü, hainlik dahil. Ona da hakkımz yok şimdilik.

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