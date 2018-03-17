17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritası tamam!

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Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritası tamam!
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin dijital dönüşüm yol haritasını belirlediklerini ve yol haritasının ortaya çıktığını söyledi.
Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritası tamam! Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritası tamam! Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritası tamam!

Son dönemin en ilgi uyandıran konusu endüstri 4.0 ile ilgili Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Yıldız Teknik Üniversitesi ve Endüstriyel Otomasyon Sanayiciler Derneği (ENOSAD) ile birlikte gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

WIN Eurasıa2018 Fuarı'nda gerçekleştirilen ikinci bilgilendirme toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleşirken Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de toplantıda yaptığı konuşmada beklenen müjdeyi verdi.

Değişim teknoloji, dijitalleşme ve bilişim kavramlarını anlamadan, bu kavramların içini doldurmadan bir yere varmanın mümkün olmadığını söyleyen Özlü, “Öncelikli olarak, çağın getirdiği yeni üretim, tüketim ve pazarlama süreçlerini çok iyi anlamak ve analiz etmek zorundayız. Dolayısıyla Sanayi 4.0 sürecini, her yönüyle kavramak durumundayız. Bilişim Devrimi ile şekillenen dünya bilim ve teknoloji omurgası üzerinde yükselmekte. Önceki sanayi devrimlerini, ne yazık ki hep geriden takip ettik. Yıllar boyunca, bütün enerjimizi, aradaki bu uçurumu kapatmak için sarf ettik. Ancak bu kez, Bilişim Devrimini ve teknoloji çağını ıskalama şansımız yok.

'Yol haritasını belirledik'

Buradan yola çıktık ve Dijital Dönüşüm Platformu ile Türkiye'nin dijital dönüşüm yol haritasını belirledik. Artık bir yol haritamız var. Buradaki amacımız yüksek teknoloji ürünlerinin, imalat sanayimiz ve ihracatımız içerisindeki yüzde 4’ler mertebesinde ki payını arttırmak. Bu oran bizi oldukça üzüyor ve biz bunu düzeltmek istiyoruz. Sanayimizi temsil eden sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışıyoruz. TÜSİAD, TOBB, MÜSİAD, TİM ve YASED gibi kuruluşların temsilcileri var. Türkiye’nin teknoloji üretmekten başka çaresi yoktur. Bizim petrol kuyularımız yok, doğalgaz yataklarımız yok. Yapabileceğimiz tek şey kendi insan kaynağımızı iyi eğitmek iyi şekilde donatmak. Bu eğitim ve donanıma bağlı olarak yüksek teknolojili ürünler üretip, yüksek katma değerli işler yapmak “ diye konuştu.

Dijital Dönüşüm Yol Haritasını teknoloji üreten Türkiye hedefine odaklandığını belirten Özlü şöyle devam etti:

“Sanayimizin kendi teknolojisini üreten bir yapıya dönüştürülmesi gerekiyor. Teknoloji üreten bir Türkiye istiyoruz. Biz bütün çalışmalarımızı 3 ana eksene yoğunlaştırdık; Bilim merkezli Türkiye, Teknoloji ülkesi Türkiye ve İleri sanayi ülkesi Türkiye.

Bu hedefler doğrultusunda çok yoğun çalışıyoruz. Bunu hep birlikte yapacağız. Türkiye’nin dijital dönüşümü yol haritasını tamamlanması önemli. İnşallah bunun ayrıntılarını önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Şu kadar ipucu verebilirim 6 bileşenden oluşuyor, 3 yıl içinde neler yapacağız ve 5 yıl içinde neleri değiştireceğiz hepsi belirli. Yakında Türkiye’nin kendi sanayi devrimini açıklayacağız. Sadece sanayiye olan etkileri değil toplumsal olarak etkileri üzerine de çalışıyoruz. Teknolojik dönüşümün toplumsal etkileri üzerine de bir rapor yayınlayacağız. Bunu da bakanlığımızın bağlı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) hazırlıyor."

Trende yerimizi almamız gerekiyor

Toplantının açılışında konuşan Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Halıcı endüstri 4.0 sadece sanayi için değil bütün yaşamımızı derinden etkileyen bütün sosyal hayatımızı da etkileyecek bir değişim ya da bir devrim olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Endüstri 4.0’la ilgili bizim için önemli bir iki noktaya değinmek istiyorum, öncelikle bu teknoloji bizim için önemli ama bundan daha önemlisi endüstri 4.0’ı geliştirelim ve uygulayalım. Bizim yüzde 90’ın üzerinde KOBİ’lerimiz var. Bu KOBİ’lerimizle beraber yürümemiz lazım ve KOBİ’ler endüstri 4.0’a geçmek zorundalar. 3.0’ı kaçırdık . Ama endüstri 4.0 hala istasyonda. O tren bekliyor ve bizimde bu trende yerimizi almamız gerekiyor. Bizim için önemli olan bunu her platformda dile getirip çözüm sunmamız lazım.”

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