18 Mart 2018 Pazar1 Recep 1439
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MHP'de büyük heyecan! 3 partiye davet yok!

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MHP, bugün Ankara'da 12. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirecek. MHP lideri Bahçeli'nin tek aday olduğu kurultayda slogan, "milli duruş, şühedaya vefa, millete beka" olacak.
MHP'de büyük heyecan! 3 partiye davet yok!
MHP'de büyük heyecan! 3 partiye davet yok! MHP'de büyük heyecan! 3 partiye davet yok! MHP'de büyük heyecan! 3 partiye davet yok!

Milliyetçi Hareket Partisi bugün,12. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Kurultayın sloganı, "milli duruş, şühedaya vefa, millete beka"... Genel başkanlık için tek aday ise MHPlideri Devlet Bahçeli...

3 bin 200 kişinin davet edildiği kurultayda bine yakın basın mensubu görev yapacak.

Bin 207 delegenin oy kullanma hakkına sahip olduğu kurultayda, MHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadroları da belirlenecek.

Bahçeli'nin hem MYK'da hem de Başkanlık Divanı'nda yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

72 kişiden oluşan merkez yönetim kurulu için genel merkeze 5 bine yakın başvuru yapıldı.

AK PARTİ'DEN ÜST DÜZEY KATILIM

AK Parti'yi kurultayda, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Grup Başkanvekili Naci Bostancı ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop temsil edecek.

3 PARTİYE DAVET GİTMEDİ

CHP, HDP ve İyi Parti ise kurultaya davet edilmedi.

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