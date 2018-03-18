18 Mart 2018 Pazar1 Recep 1439
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MHP'de Devlet Bahçeli tek aday!

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MHP'de Devlet Bahçeli tek aday!
Devlet Bahçeli, MHP'nin 12. Olağan Kurultayında, salonda hazır bulunan 1176 delegenin tamamının imzasıyla Genel Başkanlığa tek aday gösterildi.
MHP'de Devlet Bahçeli tek aday! MHP'de Devlet Bahçeli tek aday! MHP'de Devlet Bahçeli tek aday!

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 12. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Devlet Bahçeli, MHP'nin 12. Olağan Kurultayında, salonda hazır bulunan 1176 delegenin tamamının imzasıyla Genel Başkanlığa tek aday gösterildi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Milli Duruş, Şühedaya Vefa Millete Beka" temasıyla düzenlenen kurultayı izlemek için gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alındı. Salon dışında atlı polisler de güvenlik önlemlerine eşlik ediyor.

ATATÜRK VE TÜRKEŞ'İN FOTOĞRAFI ASILDI

Kurultayın gerçekleştirileceği salona, Atatürk ile MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in fotoğrafları asıldı. Balonlarla süslenen salonda, Türk bayraklarının yanı sıra "Yüreğin, vatan olsun", "Vatanımız, var olsun", "MHP'nin sevdası, milletin bekası", "Milliyetçi Hareket, beka için var elbet", "Vefası olmayanın, bekası olmaz", "Milli duruş, şühedaya vefa, millete beka" pankartları asıldı.

"MİLLİ DURUŞ" VE "LİDER BAHÇELİ" MÜZİKLERİ ÇALIYOR

Salonda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafçısı Ayhan Günaydın'ın yazdığı "2023 Marşı" ile "Milli Duruş" ve "Lider Devlet Bahçeli" adlı parti müzikleri çalıyor.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin tek aday olarak katılacağı kurultaya yaklaşık 3 bin 200 davetli ve bin civarında basın mensubu katılacak. Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla sadeleştirilen kurultay programında "2023 Marşı" ile "Lider Devlet Bahçeli" ve "Milli Duruş" adlı parti müzikleri çalınacak.

Diğer yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, kurultay öncesi yaptığı basın açıklamasında, partisinin 12. Olağan Kurultayı'na CHP'yi, HDP'yi ve İYİ Parti'yi davet etmediklerini belirterek, "Her 3'ü de üçüz bir şekilde aynı paralelde hareket eden siyasi partiler. Bunun sinirliliğiyle veya hazımsızlığıyla verilen ifadeleri de pek ciddiye almıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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