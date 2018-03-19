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İstanbul'da bir garip olay!

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İstanbul'da bir garip olay!
İstanbul'da Sudanlı Abouna Issa Hassan M., kendisini ağırlayan Mehmet Akif Deveci ile restorana gitti.
İstanbul'da bir garip olay! İstanbul'da bir garip olay! İstanbul'da bir garip olay!

Deveci, arkadaşı Hassan M.’yi oteline bıraktı. Otel kapısından girecekleri sırada, Hassan M. bir anda titremeye başladı. O sırada Hassan M., Deveci’yi kucaklayıp yanağından ısırdı.

İstanbul’un en gözde turistik merkezlerinden Pierre Loti Tepesi’nde yaşanan enteresan bir saldırı, hastanede bitti. Olay, geçen hafta Eyüp Pierre Loti’deki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre; 42 yaşındaki Sudanlı bürokrat Abouna Issa Hassan M., kendisini ağırlayan turizmci işadamı Mehmet Akif Deveci ile restorana gitti. Birlikte alkol alan ikiliden Mehmet Akif Deveci, arkadaşı Abouna Issa Hassan M.’yi oteline bıraktı. Tam otel kapısından girecekleri sırada, Abouna Issa Hassan M. bir anda titremeye başladı. Deveci, arkadaşını sakinleştirmek için tutmaya çalıştı. Tam bu sırada Abouna Issa Hassan M., Deveci’yi kucaklayıp yanağından ısırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre yanağından neredeyse yumurta büyüklüğünde bir parça kopan işadamı Mehmet Akif Deveci, olay yerine çağrılan ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Abouna Issa Hassan M. ise hemen ülkesine döndü. Mehmet Akif Deveci, ülkesinde kamu görevlisi olan Abouna Issa Hassan M.’den şikâyetçi olmadı.

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