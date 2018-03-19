İstanbul'da kongre coşkusu başladı!

Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım Küçükçekmece ve Arnavutköy İlçe Kongrelerine katılırken; 3 ilçedeki kongreler Genel Başkan Yardımcıları, Bakanlar, İl Başkanı Bayram Şenocak, Milletvekilleri, İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İlçe Başkanları, Belediye Başkanları, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile teşkilatların her kademesinden yoğun ve coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi.

Şişli 6. Olağan İlçe Kongresi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilirken, Küçükçekmece 6. Olağan İlçe Kongresi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde, Arnavutköy 4. Olağan İlçe Kongresi ise Arnavutköy Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.

BİZİM KONGRELERİMİZ HAYIRDA YARIŞTIR

Kongrelerde bir konuşma yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 yıllık bir aradan sonra yeniden Genel Başkan olması dolayısıyla yeni bir yapılanma sürecine girildiğini ve AK Parti’yi 2019’a götürecek AK kadroların belirlendiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Kongreler, bir siyasi partinin bayram günleridir. Yeni bir aşıyla, yeni bir besmeleyle tazelendiği günlerdir. Hele AK Parti gibi bir davası, bir derdi, bir yürek sızısı olanların partisinde kongreler hep bir zarafetin, bir güzelliğin zirveye çıktığı günlerdir. Bizim kongrelerimiz bir bayrak yarışıdır. Hayırda yarıştır. AK Parti’de kongrelerin kazananı olur ama kaybedeni olmaz! Bir partiyi öncelikle millet kurumlaştırır. Bir siyasi parti milletin kendisi, özü, ruhu olmak durumundadır. Bizim siyasi başarımızın altında yatan en önemli gerçek de budur.”

BAŞARACAĞIZ İNŞALLAH! ÇÜNKÜ BİZ İSTANBULUZ!

Şenocak, konuşmasında milletle kurulan gönül bağının sıcak tutulduğu sürece, ulaşılamayacak hiçbir hedefin olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

“2019’da yeni bir başarı destanı yazmak, en çok, bağrından liderini çıkarmış İstanbul’a yaraşır! Size yaraşır! Bize yaraşır! Başaracağız inşallah! Çünkü biz İstanbuluz! Çünkü önümüzde Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz, arkamızda koca bir millet var.

Yeni dönemde seçilen-seçilmeyen, yönetime gelen-gelmeyen bütün AK Partililer birlik içinde, dirlik içinde daha da güçlü, daha da coşkulu, daha da heyecanlı şekilde yolumuza devam edeceğiz. İnşallah 2019’da, yeni bir sistemle yönetilecek Türkiye’ye, en güçlü selamı İstanbul teşkilatı olarak biz vereceğiz.”

TARİHİ BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Türkiye’nin her türlü iç ve dış oyunlara karşı beka mücadelesi verdiğini ve tarihi bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, “Ülkelerin tarihinde bir liderle bir ülkenin kaderinin kesiştiği tarihi dönemler vardır. Böyle bir dönemdeyiz. O ülke Türkiye, o lider Recep Tayyip Erdoğan’dır! Bu tarihi süreçte özellikle dikkat etmenizi istediğim birkaç önemli hususa kısaca işaret etmek istiyorum: Yerel seçimlere 1 yıldan bile az bir süre kaldı. Boşa geçirilecek bir tek saniyemiz, boşa konuşacak bir tek cümlemiz yok.16 Nisan referandumuyla birlikte, artık ‘276 milletvekilini bul ve iktidar ol’ dönemi bitmiş, yüzde 50+1 dönemi başlamıştır. Her ilçe Türkiye genelindeki yüzde 50+1’e yapacağı katkıyı iyi bilmeli ve bunu artırmanın azminde olmalı. Yapılacak yerel seçimler, bir yerel seçim olmanın çok ötesinde bir anlam ve önem taşımaktadır. Bu nedenle yerel seçimleri ‘Türkiye’nin kader seçimi’ gibi görüp öyle çalışmamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Şişli İlçe Kongresinde Ömer Fuat Günday ve Küçükçekmece İlçe Kongresinde Mustafa Korkut yeniden göreve seçilirken Arnavutköy kongresinde Mustafa Candaroğlu İlçe Başkanlığı’na seçildi.