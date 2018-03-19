Bozdağ: Afrin’de daha işimiz bitmedi

Bozdağ, “Henüz işimiz bitmedi. Önce Afrin tuzak, bomba ve silahlardan arındırılacak. Sonra Afrin’in ötesindeki Afrin’e bağlı yerler kontrol altına alınacak ve bölge teröristlerden, tuzaklardan, bomba ve diğer silahlardan arındırılacaktır” dedi.



​Terörden arındırılıp kontrol altına alınan yerlerde hayatın normalleşmesi için çalışmaların hızlandığını ifade eden Bozdağ, bölgede huzur, barış, güven ve istikrarın yeniden inşa edileceğini kaydederek şu ifadeleri kullandı:



“Bugün Çanakkale Zaferinin 103. yıldönümü. 103 yıl önce Çanakkale’yi geçilmez kılan, yedi düveli yenen ruh ve iman sahibi Mehmetçiklerimiz; bugün de Afrin’i teröristlerden temizledi; terör örgütlerini ve destekçisi karanlık güçleri bir kez daha yendi, yeni bir destan yazdı. Zeytin Dalı Harekatı ile büyük bir başarı ve zafere imza atan Başkomutanımız/Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan’a, hükümetimize, Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar’a, kuvvet komutanlarımıza, arazide harekatı bizzat yöneten komutanlarımıza ve harekata katılan Mehmetçiklerimize teşekkür ediyoruz. Zeytin Dalı Harekatı sırasında şahadet mertebesine ulaşan şehitlerimize bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet; gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz."



‘HENÜZ İŞİMİZ BİTMEDİ’



Önemli bir aşamanın geçildiğini belirten Bekir Bozdağ, "Büyük ve sembol yer, Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı. Ancak tuzakların temizlenmesi sürüyor. Ama henüz işimiz bitmedi. Önce Afrin tuzak, bomba ve silahlardan arındırılacak. Sonra Afrin’in ötesindeki Afrin’e bağlı yerler kontrol altına alınacak ve bölge teröristlerden, tuzaklardan, bomba ve diğer silahlardan arındırılacaktır. Terörden arındırılıp kontrol altına alınan yerlerde hayatın normalleşmesi için hızlı adımlar atılacak; alt ve üst yapı imar/ihya edilecek; gıdaya/sağlığa erişimde sorun yaşanmaması için tedbirler artırılacak; yaralar sarılacak; huzur, barış, güven ve istikrar yeniden inşa edilecek. Yani henüz işimiz bitmedi; daha yapacak çok işimiz var" dedi.



TERÖR KORİDORU ÇÖKERTİLDİ



Afrin halkının üzerindeki teröristlerin baskı ve zulmünün sona erdiğini kaydeden Bozdağ, "Afrin’de terör ve teröristler bitti; Afrin halkı üzerinde terör örgütünün kurduğu baskı ve zulüm sona erdi. Artık Afrin halkı; özgürlük, güvenlik, huzur, barış ve istikrar içinde yaşayacaktır. Terör koridoru ve terör devleti kurdurma/kurma projesi çökertildi. Afrin’in kontrol altına alınmasıyla; PKK/KCK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütleri; bu terör örgütlerini sevenler ve destekleyenler; bu terör örgütleriyle bölgede yeni projeler peşinde koşanlar; bir kez daha kaybetmiştir; bir kez daha hüsrana uğramıştır/uğratılmıştır" ifadelerini kullandı.