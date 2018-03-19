19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:38Güneş 07:03Öğle 13:18İkindi 16:40Akşam 19:21Yatsı 20:41
    • 19°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 117.216 0.01
  • Altın: 165,528 -0.10
  • Dolar: 3,9176 0.52
  • Euro: 4,8144 0.31

Bozdağ: Afrin’de daha işimiz bitmedi

»
Bozdağ: Afrin’de daha işimiz bitmedi
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü ele geçirdiği Afrin kent merkezinde sürdürülen çalışmalarla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yaptı.
Bozdağ: Afrin’de daha işimiz bitmedi Bozdağ: Afrin’de daha işimiz bitmedi Bozdağ: Afrin’de daha işimiz bitmedi

Bozdağ, “Henüz işimiz bitmedi. Önce Afrin tuzak, bomba ve silahlardan arındırılacak. Sonra Afrin’in ötesindeki Afrin’e bağlı yerler kontrol altına alınacak ve bölge teröristlerden, tuzaklardan, bomba ve diğer silahlardan arındırılacaktır” dedi.

​Terörden arındırılıp kontrol altına alınan yerlerde hayatın normalleşmesi için çalışmaların hızlandığını ifade eden Bozdağ, bölgede huzur, barış, güven ve istikrarın yeniden inşa edileceğini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Çanakkale Zaferinin 103. yıldönümü. 103 yıl önce Çanakkale’yi geçilmez kılan, yedi düveli yenen ruh ve iman sahibi Mehmetçiklerimiz; bugün de Afrin’i teröristlerden temizledi; terör örgütlerini ve destekçisi karanlık güçleri bir kez daha yendi, yeni bir destan yazdı. Zeytin Dalı Harekatı ile büyük bir başarı ve zafere imza atan Başkomutanımız/Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan’a, hükümetimize, Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar’a, kuvvet komutanlarımıza, arazide harekatı bizzat yöneten komutanlarımıza ve harekata katılan Mehmetçiklerimize teşekkür ediyoruz. Zeytin Dalı Harekatı sırasında şahadet mertebesine ulaşan şehitlerimize bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet; gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz."

‘HENÜZ  İŞİMİZ BİTMEDİ’

Önemli bir aşamanın geçildiğini belirten Bekir Bozdağ, "Büyük ve sembol yer, Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı. Ancak tuzakların temizlenmesi sürüyor. Ama henüz işimiz bitmedi. Önce Afrin tuzak, bomba ve silahlardan arındırılacak. Sonra Afrin’in ötesindeki Afrin’e bağlı yerler kontrol altına alınacak ve bölge teröristlerden, tuzaklardan, bomba ve diğer silahlardan arındırılacaktır. Terörden arındırılıp kontrol altına alınan yerlerde hayatın normalleşmesi için hızlı adımlar atılacak; alt ve üst yapı imar/ihya edilecek; gıdaya/sağlığa erişimde sorun yaşanmaması için tedbirler artırılacak; yaralar sarılacak; huzur, barış, güven ve istikrar yeniden inşa edilecek. Yani henüz işimiz bitmedi; daha yapacak çok işimiz var" dedi. 

TERÖR KORİDORU ÇÖKERTİLDİ

Afrin halkının üzerindeki teröristlerin baskı ve zulmünün sona erdiğini kaydeden Bozdağ, "Afrin’de terör ve teröristler bitti; Afrin halkı üzerinde terör örgütünün kurduğu baskı ve zulüm sona erdi. Artık Afrin halkı; özgürlük, güvenlik, huzur, barış ve istikrar içinde yaşayacaktır. Terör koridoru ve terör devleti kurdurma/kurma projesi çökertildi. Afrin’in kontrol altına alınmasıyla; PKK/KCK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütleri; bu terör örgütlerini sevenler ve destekleyenler; bu terör örgütleriyle bölgede yeni projeler peşinde koşanlar; bir kez daha kaybetmiştir; bir kez daha hüsrana uğramıştır/uğratılmıştır" ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP'li Altay'ın Afrin istihbaratı çöktüCHP'li Altay'ın Afrin istihbaratı çöktüTSK ve ÖSO'nun Afrin merkezini çok kısa bir sürede teröristlerden temizlemesi, CHP'li vekilleri zor durumda bıraktı.
Başkan Uysal’dan Kılıçdaroğlu’na cevapBaşkan Uysal’dan Kılıçdaroğlu’na cevapİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na cevap vererek 'Metro yatırımlarında öncelik' konusuna açıklık getirdi.
Bozdağ: Afrin’de daha işimiz bitmediBozdağ: Afrin’de daha işimiz bitmediBaşbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü ele geçirdiği Afrin kent merkezinde sürdürülen çalışmalarla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yaptı.
İstanbul'da kongre coşkusu başladı!İstanbul'da kongre coşkusu başladı!AK Parti İstanbul teşkilatının ‘Millete hizmet yolunda kutlu yürüyüşe devam’ sloganıyla gerçekleştirdiği 4. ve 6. Olağan Kongre Dönemi, Şişli, Küçükçekmece ve Arnavutköy İlçe Kongreleri ile start aldı.
Erdoğan MHP kurultayına mesaj gönderdiErdoğan MHP kurultayına mesaj gönderdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"2019 seçimleri ve seçimde ortaya konulacak birlik ve beraberlik ruhu ülkemizin 2023 hedefleriyle 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda yapması gereken atılımlar bakımından da son derece önemlidir.'' dedi.
MHP'de Devlet Bahçeli tek aday!MHP'de Devlet Bahçeli tek aday!Devlet Bahçeli, MHP'nin 12. Olağan Kurultayında, salonda hazır bulunan 1176 delegenin tamamının imzasıyla Genel Başkanlığa tek aday gösterildi.
  • Devlet Bahçeli uyardı: Tehlike henüz geçmedi!18 Mart 2018 Pazar 11:20
  • MHP'de büyük heyecan! 3 partiye davet yok!18 Mart 2018 Pazar 10:02
  • Karamollaoğlu'dan Abdullah Gül'ün adaylığı için yeşil ışık!17 Mart 2018 Cumartesi 12:59
  • BBP'den MHP kurultayına üst düzey katılım16 Mart 2018 Cuma 22:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'Münbiç' mesajı!16 Mart 2018 Cuma 16:10
  • MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'na doğru16 Mart 2018 Cuma 16:01
  • AK Parti'de kritik süreç başlıyor16 Mart 2018 Cuma 16:00
  • Erdoğan: İslam dünyasında böylesi yok...16 Mart 2018 Cuma 14:11
  • Dışişleri'nden AP'ye çok sert tepki: Böyle bir şey mümkün değil16 Mart 2018 Cuma 09:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak yasasını onayladı15 Mart 2018 Perşembe 22:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri