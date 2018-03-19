19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
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CHP'li Altay'ın Afrin istihbaratı çöktü

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CHP'li Altay'ın Afrin istihbaratı çöktü
TSK ve ÖSO'nun Afrin merkezini çok kısa bir sürede teröristlerden temizlemesi, CHP'li vekilleri zor durumda bıraktı.
CHP'li Altay'ın Afrin istihbaratı çöktü CHP'li Altay'ın Afrin istihbaratı çöktü CHP'li Altay'ın Afrin istihbaratı çöktü

İki gün önce Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamalarda Afrin'e girmenin çok zor olacağını belirtmişti.

"BİZE GELEN BİLGİLER BÖYLE"

Afrin'i fare kapanına benzeten Altay, "Afrin bir bubi tuzağı, felaket. Sur'un 100 katını düşünün. Bize gelen bilgiler böyle. Askeri bir tuzağa sokacağız. Her köşesinde mayın olan bir labirente Mehmetçiği niye sokuyoruz?" demişti.

AFRİN MERKEZ ELE GEÇİRİLDİ

Çok zor olacak denilen Afrin kuşatması, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne denk getirilerek kısa sürede ele geçirildi.

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