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MHP'li eski başkan kaza yaptı!

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MHP'li eski başkan kaza yaptı!
Bursa'nın Orhangazi ilçesi İznik Yolu üzerinde MHP Orhangazi eski İlçe Başkanı Zelkif Bektaş'ın kullandığı kamyonet, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Bektaş'ın eşi Miyase Bektaş (62) hayatını kaybederken, 3´ü çocuk, 7 kişi yaralandı
MHP'li eski başkan kaza yaptı! MHP'li eski başkan kaza yaptı! MHP'li eski başkan kaza yaptı!

Kaza saat 18.30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolunda meydana geldi. Orhangazi´den İznik istikametine giden MHP Orhangazi eski ilçe başkanı Zelkif Bektaş´ın kullandığı kamyonet, iddiaya göre yolun sağında bekleyen bir TIR´ı solladığı sırada karşı yönden gelen Özkan K. (36) idaresindeki  otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazaya, ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevkedildi.

Kazada otomobil sürücüsü Özkan K.(36) ile birlikte diğer aracın sürücüsü Zelkif Bektaş ve yine her iki araçta bulunan Mustafa K. (63), Mehmet K. (67), Yusuf Batın K.(11), Miyase Bektaş (62), Alperen B. (7) ve Arden Alp B. (3) yaralandı.

Kamyonette sıkışan Zelkif Bektaş´ın eşi Miyase Bektaş, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtaralarak diğer yaralılarla birlikte ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Miyase Bektaş hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Bektaş´ın yakınları hastaneye akın etti.

Diğer yaralılardan da hayati tehlikesi bulunanlar olduğu öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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