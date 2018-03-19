19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
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Başkan Uysal’dan Kılıçdaroğlu’na cevap

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na cevap vererek 'Metro yatırımlarında öncelik' konusuna açıklık getirdi.
Başkan Uysal’dan Kılıçdaroğlu’na cevap
Başkan Uysal’dan Kılıçdaroğlu’na cevap Başkan Uysal’dan Kılıçdaroğlu’na cevap Başkan Uysal’dan Kılıçdaroğlu’na cevap

AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nın 6. Olağan Kongresi, Sultanbeyli Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise 'Metro yatırımlarında öncelik' konusuna açıklık getirdi.

"İstanbul, AK Parti'nin doğduğu il. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1994 yılında İstanbul'da belediye başkanlığını kazandığı zaman yeni bir belediyecilik anlayışı ortaya koydu. Belediye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı çizgide, aynı yoldan devam ediyoruz. İstanbul'un bugün en büyük sorunu ulaşım. Bu ulaşım sorunu metro ile çözülür. Bugün itibariyle 160 kilometre metro şu an faaliyette. İnşallah bu yıl sonuna kadar 110 kilometrelik de raylı sistem açılmış olacak. Hedefimiz 2023 yılında da metro hattını bin kilometreye çıkaracağız inşallah."

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'öncelikli olarak fazla oy aldıkları yerlere metro yapıyorlar' eleştirilerini göndeme getiren Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Bizim birinci önceliğimiz ulaşımda metro. Yapılan yerler ve inşaatı devam eden yerler var. Hepsi 430 kilometre ve devamında da 600 kilometre daha açılacak. Sultanbeyli ve Arnavutköy bizim en fazla oy veren ilçelerimiz ama şu ana kadar metro gelmemiş. İnşallah dedim en fazla oy veren ilçelerimiz öncelikli olacak. Şimdi bugün haberde ana muhalefet partisi diyor ki 'Büyükşehir Belediye Başkanı bize oy vermeyenlere hizmet yok. Bizim bugüne kadar yaptıklarımız ortada. Herkese fedakarlık yaptık yapmaya da devam ettik. Ancak buraların ihtiyacı varsa, bunlara da geçmişten olan borcumuzu da bir an önce ödeyeceğiz. Bize oy vermeyenlere de bugüne kadar hizmet götürdük. Onları da bize oy verir hale getirdik. Herhalde Sultanbeyli, Arnavutköy'e metro yapılması istenmiyor. Kadıköy'e, Bakırköy'e, Beylikdüzü'ne yaptığımız gibi Sultanbeyli ve Arnavutköy'e de metro yapacağız. 2023 yılında metro hedefimiz de bin kilometredir."   

Mevlüt Uysal, “Bugüne kadar ayrımcı olmadığımız gibi bundan sonra da olmayacağız. Ama mağdur edilmiş, ihmal edilmiş yerler varsa oraya kadar da gideceğiz” dedi.

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