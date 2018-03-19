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Dünya 15 yaşındaki Türk mucit Eray'ı konuşacak

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Dünya 15 yaşındaki Türk mucit Eray'ı konuşacak
Eray Aktokluk, 15 yaşında bir dâhi... 10 yaşında ODTÜ Robot Yarışması'nda birinci oldu. Aradan geçen 5 yılda yangın söndüren, çöp toplayan robotlar yaptı.
Dünya 15 yaşındaki Türk mucit Eray'ı konuşacak Dünya 15 yaşındaki Türk mucit Eray'ı konuşacak Dünya 15 yaşındaki Türk mucit Eray'ı konuşacak

Eray Aktokluk, 2003’te Muğla Marmaris’te doğdu. Annesi Ömür Aktokluk, çocuğunun bir dâhi olduğunu 2-3 yaşlarındayken fark etti. 4 yaşına kadar hiç konuşmayan Eray, 2 yaşındayken oyuncakları kırıp içini inceliyordu. Diğer çocuklar alfabeyi öğrenmeye çalışırken, onun derdi elektronik devrelerin nasıl çalıştığını anlamaktı. Gazete Habertürk'ten İrem Koca'nın haberi...

DENEME VE YANILMA

Deniz astsubayı babasının görevi sebebiyle eğitim hayatına Kocaeli’nde başlayan Eray, şimdi SEV Amerikan Koleji’nde eğitim görüyor. Okulda olmadığı saatlerde, dünyanın en iyi teknik üniversitelerinden çıkan projelerin benzerlerini evindeki 20 metrekarelik çalışma odasında yapıyor. Kendini yapay zekâ konusunda geliştirmek isteyen Eray Aktokluk, “Hedefim MIT’ye gitmek. Yarışmalarda benden yaşça büyük katılımcıların, üniversite öğrencileri ya da profesörlerin olmasına aldırmıyorum. Aslında yaptıklarım çok zor şeyler değil. Çalışmayla ilgisi var. Denemek ve yanılmak gerek” diyor.

YAPAY ZEKÂ PROJESİ

Eray’ın “Çok gizli” diyerek içeriğini belirtmediği bir yapay zekâ projesinin hayata geçebilmesi için, annesi KOSGEB kapsamındaki girişimcilik eğitimlerine katılıyor. Anne “Bütün gün Eray’ın odasında, onunla iletişim halindeyim. Anlattığında dinliyor ve sorular soruyorum. Sayesinde yazılımla ilgili bir çok şey öğrendim. Şimdi üzerinde çalıştığı projeyi şirketleştirebilmesi için ben girişimcilik öğreniyorum” derken, Eray’ın projelerinin ana finansörü olan babası Engin Bey ise “Eray’ın zaman zaman sponsorları oluyor. Şu an kimse yok, biz elimizden geldiğince destek oluyoruz. Tek hayalimiz onun mutlu olması. Bir gün oğlumun dünyaya faydası olacak çok önemli işler yapacağına eminim” diye konuşuyor.

BİRİNCİLİĞE DOYMUYOR

- 2017 EUROINVENT Romanya Bilim Yarışması’nda Genç Mucit Kategorisi Birinciliği, Tayvan Özel Ödülü- Görme Engelliler İçin Çok Fonksiyonlu Uyarı Sistemi’yle.

- 2017, 2014 İTÜRO Robot Yarışması, birincilik-Labirent Çözen Robot, Renk Seçen Robot ve İnşaat Yapan Robot ile.

- 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 yılları ODTÜ Robot Yarışmaları’nda birincilik- Labirent Çözen Robot, Renk Seçen Robot ve İnşaat Yapan Robot, Mayın Arama Robotu ile.

- 2014 Geleceğin Mucitleri Yarışması, birincilik.

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