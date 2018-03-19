19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Aman dikkat

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Aman dikkat
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterecek. İşte yurt genel hava durumu...
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Aman dikkat Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Aman dikkat Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Aman dikkat

Meteoroloji'den yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Bugün yurt genelinde aralıklı yağışlar beklenirken, kuvvetli rüzgar için de uyarı yapıldı. İşte ülke genelinde son hava durumu raporu.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege Bölgesinin kuzeyi ve batısı, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Ege ile Karadeniz sahil kesiminde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Rüzgarın; Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı(Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün hava 17 derece olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya ve İstanbul'un batısı ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise Doğu ve Kuzeydoğu (Poyraz), gece saatlerinde Güney ve Güneydoğu (Keşişleme) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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