19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
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Uçağı temizlerken buldu! Yok böyle unutkanlık

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Uçağı temizlerken buldu! Yok böyle unutkanlık
Türk Hava Yolları'na yer hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS) çalışanı, Kuveyt-İstanbul seferini yapan uçakta temizlik yaptığı sırada unutulan yüz binlerce TL değerinde döviz, akıllı telefon ve saati buldu.
Uçağı temizlerken buldu! Yok böyle unutkanlık Uçağı temizlerken buldu! Yok böyle unutkanlık Uçağı temizlerken buldu! Yok böyle unutkanlık

Airporthaber'in haberine göre, Türk Hava Yolları'na yer hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS) çalışanı, örnek bir davranışa imza attı. TGS'de çalışan Ahmet Kanat, Türk Hava Yolları uçağında temizlik yapıldığı sırada bir battaniyenin altında yüz binlerce TL değerinde döviz, akıllı telefon ve saat buldu.

TK 771 sefer sayılı Kuveyt-İstanbul uçağında temizlik yapıldığı sırada koltuk üzerinde bulunan bir battaniyeyi kaldıran Ahmet Kanat isimli TGS personeli, 71 bin 420 Dolar, 2 bin 700 Euro, 40 Türk Lirası, 1 adet akıllı telefon ile 1 adet de kol saati buldu. Toplam değeri 293 bin TL değerindeki nakit para ile telefon ve kol saatini tutanakla birlikte yöneticilerine teslim etti. Atatürk Havalimanı'nda yaşanan olayda Kanat'ın teslim ettiği uçak içi buluntu eşyalar sahibine verildiği belirtildi.

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