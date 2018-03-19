Sony Playstation 3 sahiplerine para ödeyecek!

Sony, bazı PlayStation 3 sahiplerine geri ödeme yapmak zorunda kaldı. Peki, Sony neden PS3 sahiplerine para iadesi yapacak?

PlayStation 3 sahiplerini sevindiren haber bugün Sonycephesi tarafından açıklandı. Sony, bazı PS3 sahiplerine geri ödeme yapmak zorunda kaldı. Peki, para iadesi hangi sebepten dolayı yapılacak ve şartları neler?

PlayStation 3'ün tanıtıldığı zaman, Sony bu modele Linuxyüklenebileceğini vaat etmişti. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi ve son güncellemeler ile bu opsiyonun önü açılmadı. Güvenlik gerekçe gösterilerek Linux yüklenme özelliği rafa kaldırılmıştı.

Linux'un hala yüklenemediği PlayStation 3 sahipleri, Sony'e geçtiğimiz yıllarda dava açmıştı. Bugün dava sonuçlandı ve Sony sözünü yerine getirmediği için haksız bulundu. Davadan çıkan karara göre; 1 Kasım 2006 ile 1 Nisan 2010 tarihleri arasında satın alınan PlayStation 3'ler için 65 dolar para iadesi yapılacak.

Bu karar şimdilik Amerika'dan PlayStation 3 satın alanları ilgilendiriyor. Bu geri ödeme işlemi için Sony'nin kasasından 3.75 milyon dolar gibi bir tutar çıkacak. Avrupa ülkelerinden satın alınan PS3'ler için henüz geri ödeme kararı bulunmuyor.