Her emekliye ek zam

Tüm emeklilere ek zam gündemde. Emeklilere her ay verilen maaşlarının yüzde 4'ü, 5'i oranındaki ek ödemenin artırılması gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme taşınan talep, emeklileri heyecanlandırdı. Emekliler, ek ödemenin yüzde 8 ya da yüzde 9'a yükseltilmesini talep ediyor. Talep hayata geçerse emekliler maaş zamlarının dışında ek bir artış elde etmiş olacak.

Ek ödeme yüzde 8'e çıkarsa 179, yüzde 9 olursa 224 liraya varan gelir artışı yaşanacak. Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Halen en düşük emekli maaşı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alanın eline aylık 46,78 lira ek ödeme geçiyor. Bu emeklinin ek ödemesi oran yüzde 8'e çıkarılırsa 74,85 liraya, yüzde 9'a çıkarılırsa 84,20 liraya yükselecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 24 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emekliye halen aylık 179,24 lira ek ödeme veriliyor. Ek ödeme, oran yüzde 8'e çıkartılırsa 358,48 liraya, yüzde 9'a yükseltilirse 403,31 liraya ulaşacak. Yani ek ödemede oran yüzde 8'e çıkartılırsa 179,24 lira, yüzde 9 yapılırsa 224,07 lira gelir artışı yaşanacak.

DUL KALANA TOPLU PARA

EŞİ vefat edenlere devlet maaş bağlıyor. Ancak bazı hak sahipleri konuyu yeterince bilmedikleri için bu haktan yararlanamıyor. Haklarını öğrenenler, maaş bağlatabildiği gibi, geriye dönük 5 yıllık toplu ödemeden de yararlanabiliyor. Dul aylığı bağlanabilmesi için vefat eden eşin mevzuatta yer alan prim gün sayısına sahip olması gerekiyor.

Sigortalının vefatı 1 Ekim 2008 öncesi ise en az 900 gün prim ve 5 yıl sigortalılık şartı var. Vefat 1 Ekim 2008 sonrası ise her türlü borçlanmalar dahil en az bin 800 gün prim gerekiyor. Dul kalan kadın da erkek de vefat eden eşinin primi yetiyorsa aylık alabiliyor. Ayrıca dul maaşı almak için başvuru da şart. Çoğu kişi yeterli bilgi sahibi olmadığı için bu haktan yararlanmıyor. Bu haktan yararlanmak için zaman sınırlaması yok. Maaş talep edildikten sonra hakkın doğduğu tarihe göre geriye dönük ödeme imkanı da var. En çok 5 yıllık geriye dönük ödeme yapılabiliyor. Yani 5 yıllık toplu maaş alınabiliyor..