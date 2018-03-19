Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı

Altın bugün de yükselişini sürdürdü. 19 Mart Pazartesi günü yani bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 19.3.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor. Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 165-166 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

165,47 liradan alınırken, 165,53 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 264,33 liradan alınırken 270,31 liradan satılıyor. Yarım altın da 527,00'den alınırken 540,62 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1092,00 liradan alınıp 1104,00 liradan alıcı buluyor.