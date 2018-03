Yalçın Topçu'dan CHP'ye Atatürk hatırlatması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay’ın Zeytin Dalı Harekatı sürecinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin merkezine girmesini fare kapanına girmeye benzetmesi üzerine konuştu:

“Atatürk’ü dilinden düşürmeyenlerin mevzu istiklal ve istikbalimiz olunca Atatürk’ü birden unutmaları; onun ve ceddimizin vatan-millet için neleri, hangi şartlarda göze alarak mücadele ettiğini yok saymaları da düşündürücüdür. Vatanın ve milletin geleceği ile ilgili hıyanet mi, gaflet mi olduğunu anlayamadığımız ölçüde saptırma, iftira ve yalanlara başvuranlar nasıl olur da Atatürk’ün gölgesinde arz-ı endam edebiliyorlar? Atatürk’ün milliyetçiliği ve vatan sevgisi bölücülerin değirmenine su taşımaya, arkalarındaki yedi düvelin ekmeğine yağ sürmeye cevaz verir mi? Tabii ki biz bu duruma üzülüyoruz. Herkesin, başta sorumluluk sahibi olan milletten muhalefet görevi almış olanların bu durumda yerli, milli, yapıcı ve yol gösterici, aynı zamanda pozitif eleştiride bulunmalarını tavsiye ediyoruz.”

Gazetecilerin Kerkük Türkmen Eğitim Merkezi Müdürü Kahtan Vendavi’nin ziyareti sırasında CHP Grup Başkan Vekili’nin Afrin merkezine girilmesiyle ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, milletimizin yediden yetmişe birlik ve beraberlik içinde desteklediği Zeytin Dalı Harekatı hakkında olumsuz algı oluşturmanın milletimizi değil, bize karşı düşmanlık besleyenleri sevindireceğini belirtti ve şöyle devam etti:

“MEHMETÇİĞİMİZ AFRİN’İ GÜNEY SINIRLARIMIZIN ÇANAKKALE’Sİ YAPTI”

“Mehmetçik dedelerinin yaptığını 103 yıl sonra, bu defa 77 düvele ve onların piyonlarına karşı yaptı; Afrin’i güney sınırlarımızın Çanakkale’si yaptı. Hem de saat 08.00 ve 18 Mart yıldönümünde. Emperyalistlerin piyon terör devletçikleri ile ucuz enerji koridoru oluşturma ve Doğu Akdeniz’e inme, aynı zamanda Türkiye’yi kuşatma hayallerini kâbusa çevirdi. Millet de ümmet de Mehmetçiğe minnettardır. Rabbim şehitlerimizin şefaatiyle bizleri mükâfatlandırsın. Gazilerimize şifa versin. Rabbim yeryüzündeki son ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetlerini her daim muzaffer etsin.”

“CANINI ORTAYA KOYAN MEHMETÇİĞİMİZE DE BÜYÜK NANKÖRLÜK VE HAKSIZLIK YAPILMAKTADIR”

“Türkiye terörle mücadele için devlet- millet el ele, yediden yetmişe birleşmiş ve bütünleşmiş, Sakarya ayağı kalkmış, ‘Kuvayı Milliye’ ruhu dirilmiştir. Mehmetçiğimiz cephede parmak ısırtan bir operasyon düzenlerken emperyalist baronların vahşi ve Kur’ansız maşaları alçaklığın ve yanlanın her türlüsüyle saldırmaktadır. Bu terör maşalarının, AB’nin ve ABD’nin yanında birde ana muhalefet sözcülerinin, kendilerine sanki birileri tarafından beka mücadelemizi sulandırma, itibarsızlaştırma görevi verilmiş gibi Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili gaflet ve dalalet içindeki açıklamaları, üslupları ve tavırları artık büyük Türk milletinin sabrını tüketmiş durumdadır. Ana muhalefet sözcülerinin siyaset tarzları PKK-PYD/YPG -DEAŞ-FETÖ ABD ve AB’yi sevindirmektedir. Kürt’ü, Türkmen’i, Arap’ı, kısaca ay-yıldızlı al bayrak altında kıyamete kadar yaşama kararındaki 82 milyonun her bir ferdini ise üzmektedir. Asıl önemlisi de şehitlerimize, gazilerimize ve canını ortaya koyan Mehmetçiğimize de büyük nankörlük ve haksızlık yapılmaktadır.“

“MESELE TAM BAĞIMSIZ GÜÇLÜ TÜRKİYE DAVASIDIR”

“Bizim Afrin’de, Münbiç’te ve bütün terör yuvalarında şehitler vermemizin yegâne sebebi; Ankara’nın güvenliğini, özgürlüğünü ve refahını güvence altında tutmak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin ilelebet payidar kalmasını sağlamaktır. Anlaşılan şudur ki; bu tür sözlerin sahipleri Atatürk’ten de bihaber yaşıyorlar. Atatürk Trablusgarp’ta, Çanakkale’de, Suriye’de, Filistin’de, Balkanlar’da, Sakarya’da ve Dumlupınar’da ne için bulunduysa bugün Türk ordusu aynı heyecan ve aynı amaçla Afrin’dedir. Mesele tam bağımsız güçlü Türkiye davasıdır.”

“BÜTÜN YAŞANANLAR MİLLETİMİZİN DERİN HAFIZASINA KAYDEDİLMEKTEDİR”

“Devletin ve milletin istiklal ve istikbali söz konusu olduğu bu zamanda bütün yaşananlar milletimizin derin hafızasına kaydedilmektedir. Bu türlü siyaset tarzından medet umanlar 2019 da öncekilerden kötü sonuç alıp sandığın dibine gömülecekler.”

“TÜRKMENLERE ALÇAK SALDIRILARI YAPAN MAŞALARI VE MAŞALARI TUTAN ELLERİ BİLİYORUZ”

“Kahtan Vendavi kardeşim medeniyet coğrafyamızın Medine’si Ankara’mıza cumhurun evine, aslında kendi evine geldi. Türkiye her zaman soydaşlarının, dindaşlarının ve mazlumların yanında olmaya devam edecek. Irak’ın toprak bütünlüğü bizim için esastır. Aynı zamanda Kürt’ün, Arap’ın, Türkmen’in güvenliği, refahı, özgürlüğü ve adaletli bir şekilde doğduğu yerde yaşamaları da bizim için çok önemli. Kerkük özelinde, Kerkük’ün kadim halkı Türkmen kurumlarına ve Türkmenlere yapılan alçak saldırıları, bu saldırıları yapan maşaları, maşaları tutan elleri biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak yakından takip ediyor ve not alıyoruz. Irak Hükümetinin gereğini yapacağını biliyor ve bekliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Irak Devletinin yanındadır. Soydaşlarımızın can güvenliği de önceliğimizdir.”

“ERŞAD SALİHİ’NİN VE TÜRKMEN KARDEŞLERİNİZİN SELAMLARINI GETİRDİK”

Ziyarette söz alan Türkmen Eğitim Merkezi Müdürü ve Yerli Düşünce Derneği Irak Temsilcisi Kahtan Vendavi Türkmenli’ndeki Türklerin her zaman Irak’ın toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirtti:

“Bugün Irak Türkmen Halkı nezdinde çok sevilen ve sayılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yalçın Topçu Bey’i ziyaret ettik. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salihi’nin ve Türkmen kardeşlerinizin selamlarını getirdik. Irak Türkmenlerine gösterdiği ilgi ve alakaya, Irak Türkmenlerine verdiği desteğe biz teşekkür ediyoruz. “

“İNŞALLAH IRAK TÜRKMENLERİ BİRLİK VE BERABERLİKLERİNİ KORUYACAKLAR, TÜRK KİMLİĞİNE SAHİP ÇIKACAKLARDIR”

“Bugün Türkmeneli coğrafyasının sıkıntılarını konuştuk. Bizler Irak Türkmenleri olarak , Irak’ın toprak bütünlüğünü her zaman destekliyoruz ve bu bütünlüğün bir parçası olarak da Türkmenler olarak her zaman devletimizin yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti bizlere destek olmaya devam etmektedir. Kerkük’ün durumu referandum dolayısıyla Irak Hükümeti’nin tavrıyla iyiye gitmektedir ama ne yazık ki Irak Türkmen Cephesi büroları saldırıların ve patlamaların hedefi olmaktan kurtulamamaktadır, suikastlara önlem alınamamaktadır. İnşallah Irak Türkmenleri birlik ve beraberliklerini koruyacaklar, Türk kimliğine sahip çıkacaklardır.”