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Bahçeli'nin nazar dualı yüzüğü dikkat çekti

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Bahçeli'nin nazar dualı yüzüğü dikkat çekti
MHP'nin 12. Olağan Kurultayı gerçekleştirildi. Genel Başkan Devlet Bahçeli kurultay için nazar dualı yüzüğünü taktı.
Bahçeli'nin nazar dualı yüzüğü dikkat çekti Bahçeli'nin nazar dualı yüzüğü dikkat çekti Bahçeli'nin nazar dualı yüzüğü dikkat çekti

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 12. Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonunda gerçekleştirildi. Kurultayda Genel Başkan ve MYK üyeleri seçildi. Kurultayda Bahçeli'nin nazar dualı yüzüğünü taktığı görüldü. Bahçeli'nin tesbihi ve yüzüğü kameralara yansıdı. 

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