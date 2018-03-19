Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 12. Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonunda gerçekleştirildi. Kurultayda Genel Başkan ve MYK üyeleri seçildi. Kurultayda Bahçeli'nin nazar dualı yüzüğünü taktığı görüldü. Bahçeli'nin tesbihi ve yüzüğü kameralara yansıdı.
19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
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Bahçeli'nin nazar dualı yüzüğü dikkat çekti
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