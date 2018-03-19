19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
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Türkiye'den Rusya'ya rest! Biz de aynısı yaparız

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya'nın, domates ihraç edecek firmalara getirdiği sayı kısıtlamasına ilişkin, "Şirket sayısının sınırlanmasına kesinlikle karşıyız. Gerekirse biz de aynısını yaparız, şirket seçerek ithalatımızı öyle yaparız" dedi.
Türkiye'den Rusya'ya rest! Biz de aynısı yaparız
Türkiye'den Rusya'ya rest! Biz de aynısı yaparız Türkiye'den Rusya'ya rest! Biz de aynısı yaparız Türkiye'den Rusya'ya rest! Biz de aynısı yaparız

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya'ya yaş meyve ve sebze ihracatındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ürün bazlı yasağın kalkmasının ardından, bu ülkenin, yaş meyve ve sebze ihracatındaki bütün kısıtlamaları kaldırmasını beklediklerini bildiren Zeybekci, domates ihracatında uygulanan, şirket sınırlaması ve şirket sayısı gibi belirlemelere kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Zeybekci, bu konuyla ilgili temaslarının devam ettiğine değinerek, "Kasım 2015'teki talihsiz olaydan sonra konmuş yasakların kaldırılmasıyla ilgili anlayışla ve sabırla bekledik. Baktık gördük ki olmuyor, aynı uygulamaları biz de başlattık. Onun üzerine çözüme doğru gittik. Buradaki talebimizi de gayet net şeklide kendilerine bildiriyoruz, diyoruz ki yapmayın." ifadesini kullandı.

BİZ DE ŞİRKET SEÇEREK İTHALATIMIZI YAPARIZ: Şirketleri Ekonomi Bakanlığının belirlediği yönünde bir yanılgı olduğuna dikkati çeken Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rusya'nın gelip de kim domates ihraç edecek, yaş sebze ve meyve ihraç edecek diye bunları akredite etmesi, sertifikalandırması ya da seçmesini kabul etmek mümkün değil. Bunu da açıkça söylüyoruz. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Şu anda Rusya'dan yaptığımız tüm ithalatı kaydediyoruz. Bunun tek bir amacı var. Gerekirse biz de aynısını yaparız. Biz de şirket seçerek ithalatımızı öyle yaparız."

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİR ÇIKIŞIMIZ OLACAK

Zeybekci, Türk şirketlerine yönelik vize prosedürlerinin uzun tutulduğuna işaret ederek, "Önümüzdeki günlerde bu tarz vizeyle ilgili uzun süren süreçlerin kaldırılmasıyla ilgili de yine bildiğimiz yöntemlerle bir çıkışımız olacak." diye konuştu.

"BOOKİNG.COM İÇİN HALA GELİŞME BEKLİYORUZ"

Booking.com şirketiyle yaptığı görüşmeler sonrasında bir gelişme olup olmadığına yönelik soru üzerine de Zeybekci, turizm sezonunun artık başladığını vurguladı.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, sezon başlamadan önce bu konuda gelişme beklediğini anımsatarak, "Türkiye'de Booking'in bir ofis açmasını, mahkemede faaliyetleri yasaklayan sebepleri ortadan kaldırmaya yarayacak bir ofis açmasını ve Türkiye'de fatura kesmesiyle ilgili beklentimiz yüksekti. Şu anda kadar bir gelişme olmadı ama olmasını hala bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

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