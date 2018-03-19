Ne Acun ne de Cem yılmaz derdine çare olamadı!

Koç Üniversitesinde kütüphane sorumlusu olan Engin Akkaya'nın hayatı 10 yıl önce geçirdiği beyin kanaması ile değişti. Akkaya, beyninde oluşan hasar nedeniyle son 10 yıldır ne ağlayabiliyor ne de gülebiliyor.

Koç Üniversitesinde kütüphane sorumlusu olarak çalışan Engin Akkaya, 10 yıl önce bir sabah uyandığında beyin kanaması geçirdi ve 33 gün yoğun bakımda kaldı. Akkaya’nın hayatı bugünden sonra değişti. Kendine geldiğinde çift görüyordu ve bir yıl sonra çevresinden gelen tepkiler üzerine ne güldüğü ve ne ağladığını fark etti.

YÜZDE 76 ENGELLİ RAPORU ALDI



Yüzde 76 engelli raporu olan Akkaya’yı programlarında konuk eden Cem Yılmaz ve Acun Ilıcalı dahi güldüremedi. Koç Üniversitesinde ve ünlüler arasında sevilen bir insan olarak ikinci hayatında “Engin Abi” olarak tanınmaya başladı. Kızının adı Deniz Akkaya’yı, Acun Ilıcalı’ya söyleyince manken zannetti ve güldü.

Gülmeyen ama güldüren adam olduğunu söyleyen Akkaya, "Uyandığımda hayat benim için yüzde 90 değişti. Ağlamayan, gülmeyen ve dünyayı çift gören bir adam olarak 10 yıldır hayatım devam ediyor. Yeni hayatımda tamamen farklı bir adam haline geldim. 18 yıldır Koç Üniversitesinde çalışıyorum ve yaşamım çok değişti. Koç Üniversitesi’nin Engin abisi oldum. Ünlüler arasında gülmeyen adam olarak tanımayan kalmadı. Herkes gülerken ben gülmüyorum" dedi.