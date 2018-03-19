20 Mart 2018 Salı3 Recep 1439
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Türkiye'den ABD'ye çok sert tepki

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Türkiye'den ABD'ye çok sert tepki
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Afrin ve Menbiç'le ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.
Türkiye'den ABD'ye çok sert tepki Türkiye'den ABD'ye çok sert tepki Türkiye'den ABD'ye çok sert tepki

Dışişleri'nden yapılan açıklamada "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün yaptığı açıklama, ABD makamlarının Zeytin Dalı Harekatı’nın gerekçesini, amacını ve mahiyetini hâlâ idrak edemediklerini veya maalesef anlamak istemediklerini göstermektedir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Afrin’deki durum hakkında bugün yaptığı açıklama, ABD makamlarının Zeytin Dalı Harekatı’nın gerekçesini, amacını ve mahiyetini hâlâ idrak edemediklerini veya maalesef anlamak istemediklerini göstermektedir. Zeytin Dalı Harekatı, bir terörle mücadele harekatıdır. Harekat, kesinlikle sivil halkı hedef almamakta, bilakis sivil halkı bir terör örgütünün baskı ve tahakkümünden kurtarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, sivillerin zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış, sivil halka insani yardım erişimi sağlanmıştır.

Afrin’de teröristlere karşı yürütülen harekatın DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceği iddiası da her türlü temelden yoksundur. Suriye’de terörizmle mücadeleye asıl zarar veren yaklaşım, terörist bir gruba karşı bir başka terör örgütünün kullanılması ve bu terörist grubun kendi bölücü gündemini ilerleterek sahada oldubittiler yaratmasına, demografik değişiklikler yapmasına gözyumulmasıdır.

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