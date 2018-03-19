20 Mart 2018 Salı3 Recep 1439
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Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!

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Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Facebook'un kurucusu ve patronu Mark Zuckerberg, şirketinin Donald Trump'ın kampanyasına destek veren Cambridge Analytica tarafından izinsiz kullanılmasının ortaya çıkmasıyla sadece bir günde 4 milyar dolarını kaybetti.
Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski stratejisti Steve Bannon'a ait olan Cambrigde Analytica isimli bir şirketin 50 milyon Facebook kullanıcısının bilgisini kullanarak seçim kampanyasında kullandığının ortaya çıkması Facebook'a ve sahibi Zuckerberg'a pahalıya patladı.Facebook genelinde kayıp ise 30 milyar doları buldu.

The New York Times Gazetesi'nde yer alan habere göre ABD genelinde 50 milyonu aşkın Facebook kullanıcısının verileri şirketin bilgisi dahilinde toplandı ve daha da önemlisi bu kullanıcıların politik duruşu ve psikolojik açısı analiz edildi.

Bu durumun ortaya çıkması ise Facebook hisselerine büyük bir darbe indirdi. Skandalın ardından Dow Jones açılışında Facebook hisseleri yüzde 5.5 değer kaybetti. Hisselerdeki düşüş 538 milyar dolar piyasa değerine sahip Facebook'un 30 milyar dolar erimesine yol açtı.

Ancak bu durum Zuckerberg'i de etkiledi. Forbes milyarderler sıralamasında 5'inci sırada bulunan Zuckerberg'in hisselerinin de değer yitirmesiyle bir günde 4 milyar doları buhar oldu.

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