Emine Erdoğan'ın paylaşımına Ülker'den destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'e indirilmesinin sağlıklı nesiller için çok önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'e indirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının yüzde 5'e indirilmesi sağlıklı nesiller için çok önemli bir adım. Obezite, diyabet ve kanserin arttığı günümüzde yapay gıdalardan sakınmak ve gıdalar konusunda bilinçli tercihlerde bulunmak hepimizin ortak sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın açıklamalarına Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'den destek geldi. Ülker Emine Erdoğan'ın instagram paylaşımına yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı...

''Sayın Emine Erdoğan hanımefendi kesinlikle haklılar, canı gönülden katılıyorum. Üretirken, tüketirken bilinçli olmalıyız. Doğru ve şeffaf iletişimden yanayım. Sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi, sağlıklı ve dengeli beslenme alanında yürütüyoruz. Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Vakfı, Yemekte Denge Projesi'nde son 7 yılda 6 milyon ilkokul öğrencisine, öğretmenlerine ve ebeveyinlerine bilinçli ve dengeli beslenmenin önemini öğrettik. Sorumluluklarımızın farkındayız ve bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz.''