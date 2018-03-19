20 Mart 2018 Salı3 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:36Güneş 07:01Öğle 13:18İkindi 16:40Akşam 19:22Yatsı 20:42
    • 17°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 115.450 -1.51
  • Altın: 166,641 0.58
  • Dolar: 3,9399 0.57
  • Euro: 4,8592 0.93

Emine Erdoğan'ın paylaşımına Ülker'den destek

»
Emine Erdoğan'ın paylaşımına Ülker'den destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'e indirilmesinin sağlıklı nesiller için çok önemli bir adım olduğunu ifade etti.
Emine Erdoğan'ın paylaşımına Ülker'den destek Emine Erdoğan'ın paylaşımına Ülker'den destek Emine Erdoğan'ın paylaşımına Ülker'den destek

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'e indirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının yüzde 5'e indirilmesi sağlıklı nesiller için çok önemli bir adım. Obezite, diyabet ve kanserin arttığı günümüzde yapay gıdalardan sakınmak ve gıdalar konusunda bilinçli tercihlerde bulunmak hepimizin ortak sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

twlb6_1521491737_8175.png

Emine Erdoğan'ın açıklamalarına Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'den destek geldi. Ülker Emine Erdoğan'ın instagram paylaşımına yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı...

''Sayın Emine Erdoğan hanımefendi kesinlikle haklılar, canı gönülden katılıyorum. Üretirken, tüketirken bilinçli olmalıyız. Doğru ve şeffaf iletişimden yanayım. Sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi, sağlıklı ve dengeli beslenme alanında yürütüyoruz. Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Vakfı, Yemekte Denge Projesi'nde son 7 yılda 6 milyon ilkokul öğrencisine, öğretmenlerine ve ebeveyinlerine bilinçli ve dengeli beslenmenin önemini öğrettik. Sorumluluklarımızın farkındayız ve bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz.''

5xyr6_1521491719_2892.jpeg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Emine Erdoğan'ın paylaşımına Ülker'den destekEmine Erdoğan'ın paylaşımına Ülker'den destekCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'e indirilmesinin sağlıklı nesiller için çok önemli bir adım olduğunu ifade etti.
Osmanlı ilk fetihte kullanmış... Menzili 260 metreOsmanlı ilk fetihte kullanmış... Menzili 260 metreAnadolu Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi ve Fen Fakültesi iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmayla Osman Bey tarafından 1288'de fethedilen Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu Karacahisar Kalesi'ndeki okların menzilleri 3 yıllık araştırma sonunda tespit edi
Dudak uçuklatan boşanma protokolü! Rekor...Dudak uçuklatan boşanma protokolü! Rekor...Genç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Genç’in oğlu Murat Genç, eşi Nazan (İlcan) Genç’in boşanma protokolü dudak uçuklattı
Ne Acun ne de Cem yılmaz derdine çare olamadı!Ne Acun ne de Cem yılmaz derdine çare olamadı!Koç Üniversitesinde kütüphane sorumlusu olan Engin Akkaya'nın hayatı 10 yıl önce geçirdiği beyin kanaması ile değişti. Akkaya, beyninde oluşan hasar nedeniyle son 10 yıldır ne ağlayabiliyor ne de gülebiliyor.
Böylesi görülmedi! Dışı gecekondu içi..Böylesi görülmedi! Dışı gecekondu içi..Gecekondu yıkımına giden belediye ekipleri binanın içini gördüğünde hayretler içinde kaldı.
ÖSO'nun çelik yelekleri Sedat Peker'den!ÖSO'nun çelik yelekleri Sedat Peker'den!Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) çelik yelek gönderdi. Çelik yelekleri teslim alan ÖSO mensubu bir asker sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
  • Eşini öldürdü: Adalete güveniyorum19 Mart 2018 Pazartesi 12:39
  • Uçağı temizlerken buldu! Yok böyle unutkanlık19 Mart 2018 Pazartesi 10:00
  • Şehidin annesinden ağlatan sözler19 Mart 2018 Pazartesi 09:39
  • Dünya 15 yaşındaki Türk mucit Eray'ı konuşacak19 Mart 2018 Pazartesi 09:35
  • Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Aman dikkat19 Mart 2018 Pazartesi 09:10
  • MHP'li eski başkan kaza yaptı!19 Mart 2018 Pazartesi 08:10
  • Hasan Celal Güzel vefat etti19 Mart 2018 Pazartesi 08:00
  • İstanbul'da bir garip olay!19 Mart 2018 Pazartesi 07:50
  • Zeytin Dalı’nın kazandırdıkları19 Mart 2018 Pazartesi 07:40
  • Ağzında çıkması gereken diş, beyninde çıktı19 Mart 2018 Pazartesi 07:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri