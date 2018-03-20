Başbakan Yıldırım imzaladı! Memurluk müjdesi

Başbakanlık, "Hizmetli Unvanlı Şehit ve Gazi Yakınları" konulu bir genelge yayımladı.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede "Hizmetli unvanlı şehit ve gazi yakınlarının büro hizmetlerinde görevlendirilmesi hususuna azami özen gösterilecektir" denildi.

Öğrenim durumları sebebiyle mevzuat gereği hizmetli kadrolarına atanmış şehit ve gaziyakınlarının büro hizmetlerinde görevlendirilmesi konusu TBMM'de Torba Yasa kapsamında görüşülmüştü. Bu bağlamda şehit ve gazi yakınlarının "Hizmetli" unvanlı kadro ve pozisyonlar yerine "Memur" unvanıyla atanabilmelerinin yolu açılmıştı.

İşte bununla ilgili bir genelge Başbakanlık tarafından yayımlandı.

BAŞBAKANLIK GENELGESİ

Başbakan Binali Yıldırım imzalı genelgede şunlar kaydedildi:

"Malumları olduğu üzere terörle mücadelede canını ve kanını feda ederek bu toprakları vatan yapan şehit ve gazilerimizin yakınları 3713 Terörle Mücadele Kanunu'nun Ek 1. maddesi kapsamında kamu idarelerinde istihdam edilmekte olup, özellikle hükümetimiz döneminde bir devlet politikası olarak 3712 sayılı kanundan doğan hak sahipliğinin kapsamının genişletilmesiyle birlikte daha fazla sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız kamuda istihdam hakkına kavuşmuştur. Bu haktan yararlanarak kamu kurumlarımızda istihdam edilmeye başlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en uygun çalışma koşullarının sağlanması hükümet olarak her zaman gözettiğimiz önceliğimiz ve vefa borcumuzdur.

Bu çerçevede kamu idarelerince öğrenim durumları sebebiyle mevzuat gereği hizmetli kadrolarına atanmış şehit ve gazi yakınlarının büro hizmetlerinde görevlendirilmesi hususuna azami özen gösterilecektir."

MEMUR OLMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinde harp veya vazife malulü sayılanlar ile vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelinden hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; ana, baba ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi; eş veya çocuğu yoksa ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi istihdam hakkından yararlanmaktaydı.

Yeni getirilen düzenleme ile ana, baba veya kardeşlerin bu hakkı kullanmaması durumunda eş veya çocuklardan toplam iki kişi istihdam hakkından yararlanacaktır.

YAŞ ŞARTI YOK

Yine kırk beş yaşını bitirmiş olanlar istihdam hakkından faydalanamamaktaydılar. Getirilen yeni düzenlemeyle yaş şartı kaldırılmıştır.

Ayrıca, daha önce bu haktan yararlanmak isteyen hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara; ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların, atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması koşuluyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının ise memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılmaktaydı. Yapılan yeni düzenlemeyle hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunu olanların atamaları da memur kadrolarına yapılacak.