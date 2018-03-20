20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:36Güneş 07:01Öğle 13:18İkindi 16:40Akşam 19:22Yatsı 20:42
    • 18°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 115.450 -1.51
  • Altın: 166,641 0.58
  • Dolar: 3,9399 0.57
  • Euro: 4,8592 0.93

Başbakan Yıldırım imzaladı! Memurluk müjdesi

»
Başbakanlık, "Hizmetli Unvanlı Şehit ve Gazi Yakınları" konulu bir genelge yayımladı.
Başbakan Yıldırım imzaladı! Memurluk müjdesi
Başbakan Yıldırım imzaladı! Memurluk müjdesi Başbakan Yıldırım imzaladı! Memurluk müjdesi Başbakan Yıldırım imzaladı! Memurluk müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede "Hizmetli unvanlı şehit ve gazi yakınlarının büro hizmetlerinde görevlendirilmesi hususuna azami özen gösterilecektir" denildi.

Öğrenim durumları sebebiyle mevzuat gereği hizmetli kadrolarına atanmış şehit ve gaziyakınlarının büro hizmetlerinde görevlendirilmesi konusu TBMM'de Torba Yasa kapsamında görüşülmüştü. Bu bağlamda şehit ve gazi yakınlarının "Hizmetli" unvanlı kadro ve pozisyonlar yerine "Memur" unvanıyla atanabilmelerinin yolu açılmıştı.

İşte bununla ilgili bir genelge Başbakanlık tarafından yayımlandı.

BAŞBAKANLIK GENELGESİ

Başbakan Binali Yıldırım imzalı genelgede şunlar kaydedildi:

"Malumları olduğu üzere terörle mücadelede canını ve kanını feda ederek bu toprakları vatan yapan şehit ve gazilerimizin yakınları 3713 Terörle Mücadele Kanunu'nun Ek 1. maddesi kapsamında kamu idarelerinde istihdam edilmekte olup, özellikle hükümetimiz döneminde bir devlet politikası olarak 3712 sayılı kanundan doğan hak sahipliğinin kapsamının genişletilmesiyle birlikte daha fazla sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız kamuda istihdam hakkına kavuşmuştur. Bu haktan yararlanarak kamu kurumlarımızda istihdam edilmeye başlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en uygun çalışma koşullarının sağlanması hükümet olarak her zaman gözettiğimiz önceliğimiz ve vefa borcumuzdur.

Bu çerçevede kamu idarelerince öğrenim durumları sebebiyle mevzuat gereği hizmetli kadrolarına atanmış şehit ve gazi yakınlarının büro hizmetlerinde görevlendirilmesi hususuna azami özen gösterilecektir."

MEMUR OLMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinde harp veya vazife malulü sayılanlar ile vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelinden hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; ana, baba ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi; eş veya çocuğu yoksa ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi istihdam hakkından yararlanmaktaydı.

Yeni getirilen düzenleme ile ana, baba veya kardeşlerin bu hakkı kullanmaması durumunda eş veya çocuklardan toplam iki kişi istihdam hakkından yararlanacaktır.

YAŞ ŞARTI YOK

Yine kırk beş yaşını bitirmiş olanlar istihdam hakkından faydalanamamaktaydılar. Getirilen yeni düzenlemeyle yaş şartı kaldırılmıştır.

Ayrıca, daha önce bu haktan yararlanmak isteyen hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara; ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların, atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması koşuluyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının ise memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılmaktaydı. Yapılan yeni düzenlemeyle hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunu olanların atamaları da memur kadrolarına yapılacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım imzaladı! Memurluk müjdesiBaşbakan Yıldırım imzaladı! Memurluk müjdesiBaşbakanlık, "Hizmetli Unvanlı Şehit ve Gazi Yakınları" konulu bir genelge yayımladı.
400 bin ton tehlikede!400 bin ton tehlikede!Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Niğde ve Nevşehir’de depolarda 350-400 bin ton patatesin alıcı beklediğini belirterek, "patates tüketelim" çağrısında bulundu.
Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!Facebook'un kurucusu ve patronu Mark Zuckerberg, şirketinin Donald Trump'ın kampanyasına destek veren Cambridge Analytica tarafından izinsiz kullanılmasının ortaya çıkmasıyla sadece bir günde 4 milyar dolarını kaybetti.
Bunu yapanın hesabına devlet 30 bin TL yatırıyorBunu yapanın hesabına devlet 30 bin TL yatırıyorGenç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı çerçevesinde geçen yıl sonu itibarıyla toplam 931 milyon lira destek verildi.
Türkiye'den Rusya'ya rest! Biz de aynısı yaparızTürkiye'den Rusya'ya rest! Biz de aynısı yaparızEkonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya'nın, domates ihraç edecek firmalara getirdiği sayı kısıtlamasına ilişkin, "Şirket sayısının sınırlanmasına kesinlikle karşıyız. Gerekirse biz de aynısını yaparız, şirket seçerek ithalatımızı öyle yaparız" dedi.
Kimlik fotokopilerine dikkat: 150 bin TL'si gittiKimlik fotokopilerine dikkat: 150 bin TL'si gittiElde ettikleri kimlik fotokopileriyle çıkarttıkları SİM kart ile 'araya giren' dolandırıcılar aldıkları tek kullanımlık şifreyle vatandaşın hesabını boşaltıyor. Cep telefonu ile arama yapamayan ya da kendisine ulaşılamadığını öğrenen vatandaş ise gerçeği
  • Türkiye’nin helikopterleri onlara emanet!19 Mart 2018 Pazartesi 14:00
  • Yeni Havalimanı'na yoğun ilgi! Sıraya girdiler19 Mart 2018 Pazartesi 11:52
  • Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı19 Mart 2018 Pazartesi 11:52
  • İşe giriş tarihine göre emeklilik tarihi19 Mart 2018 Pazartesi 11:51
  • Her emekliye ek zam19 Mart 2018 Pazartesi 11:51
  • Sony Playstation 3 sahiplerine para ödeyecek!19 Mart 2018 Pazartesi 11:50
  • Nevruz tatili uçak biletini 23 TL'ye düşürdü!19 Mart 2018 Pazartesi 11:49
  • Şeker hastasına emeklilik hakkı19 Mart 2018 Pazartesi 11:48
  • Gücümüze güç katacak hamle! Daha hızlı ve milli üretilecek19 Mart 2018 Pazartesi 11:20
  • Altında büyük fırsat! 26 Mart'ta başlıyor19 Mart 2018 Pazartesi 10:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri