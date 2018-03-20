20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:36Güneş 07:01Öğle 13:18İkindi 16:40Akşam 19:22Yatsı 20:42
    • 18°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 115.450 -1.51
  • Altın: 166,641 0.58
  • Dolar: 3,9399 0.57
  • Euro: 4,8592 0.93

AK Parti'de çok önemli değişiklik! Düğmeye basıldı

»
AK Parti'de çok önemli değişiklik! Düğmeye basıldı
AK Parti yönetimi, 3 dönem kuralına takılan, ancak il veya ilçelerinde başarılı olan bazı belediye başkanları için bu kuralı işletmemeyi planlıyor.
AK Parti'de çok önemli değişiklik! Düğmeye basıldı AK Parti'de çok önemli değişiklik! Düğmeye basıldı AK Parti'de çok önemli değişiklik! Düğmeye basıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘İşaret fişeği’ olarak nitelendirdiği 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için AK Parti yönetimi, mevcut belediye başkanlarının performansından, vatandaş nezdindeki karşılıklarına her alanda çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda, yerel seçimlerdeki hedefin tutturulması için 3 dönem kuralına takılan, ancak il veya ilçelerinde başarılı olan bazı belediye başkanları için bu kuralın işletilmeyeceği belirtiliyor. AK Parti kurmayları 3 dönem kuralına takılan 100’ün üzerinde belediye başkanı olduğunu ifade ediyor. AK Parti’nin son kongresinde, 3 dönem kuralının esnetilmesi konusundaki yetki MKYK’ya verilmişti. AK Parti kaynakları, MKYK kararı ile bazı belediye başkanlarının yeniden aday gösterilebileceğine dikkat çekerek, “Bazı belediye başkanlarının oy oranı partinin üzerinde çıkıyor. Bu durumda, 3 döneme takıldığı için o kişi yeniden aday gösterilmez ve başka bir partinin adayı olduğunda kazanması ihtimali çok yüksek isimler var. Bu riski ortadan kaldırmak için, bazı başkanların yeniden aday gösterilmesi gerekebilir” dedi.

“YÜREKLERE DOKUNUN”

 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Partili yerel yöneticilere gönderdiği mesajda önemli uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Erdoğan, seçime kadar sıkı bir çalışma yürütmeleri gerektiğini, icraatların ve etkinliklerin toplumun her kesimini dikkate alacak şekilde planlanmasını isteyerek, “Çalmadık kapı, dokunmadık el, dokunmadık yürek bırakmayacak şekilde bu süreci seçim gününe kadar aralıksız devam ettirmeliyiz” dedi. Erdoğan, belediye personelinin vatandaşlardaki memnuniyet düzeyinin artırılması gerektiğine de dikkat çekerek, “Halkın tepkisini çeken her türlü davranıştan, lüksten, tavırdan, şatafattan kibir, gurur ve çekişmeden uzak durmalıyız. Zaten asli görevimiz olan herkesin ulaşabileceği, herkesin derdini anlatabildiği kişiler olma vasfımızı daha güçlendirmeliyiz. Teşkilatı ile kavgalı, milletvekili ile kavgalı, meclis üyeleri kavgalı bir belediye başkanı olamaz. Aradaki tüm kırgınlıkları ve küskünlükleri ortadan kaldırarak, AK Parti çatısı altındaki tüm kişilerle aynı bedenin uzuvları olma bilinciyle hareket etmelerini bekliyorum” uyarısında bulundu.

SEÇİM TAKVİMİ EYLÜLDE BAŞLIYOR

AK Parti, 1 Ocak 2019’ta başlayacak yerel seçim takvimi için, Eylül ayından itibaren kampanyayı başlatmayı hedefliyor. Seçim koordinasyon merkezlerinin kurulması, teşkilatların yürüteceği çalışmalar için eğitim programlarının düzenlenmesi, sandık görevlilerinin belirlenmesi gibi aşamaların yılbaşından önce tamamlanacağı belirtiliyor.

Türkiye

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hükümet'ten ABD'ye: Hala anlayamadınızHükümet'ten ABD'ye: Hala anlayamadınızBaşbakan Yardımcısı Bozdağ, "Son açıklamaları göstermektedir ki ABD Zeytin Dalı Harekatı’nın mahiyetini hala ya anlamamış ya da anlamak istememektedir." dedi.
AK Parti'de çok önemli değişiklik! Düğmeye basıldıAK Parti'de çok önemli değişiklik! Düğmeye basıldıAK Parti yönetimi, 3 dönem kuralına takılan, ancak il veya ilçelerinde başarılı olan bazı belediye başkanları için bu kuralı işletmemeyi planlıyor.
Türkiye’den İngiliz kuklasına tokat gibi cevap: Nereye hizmet ettiğini biliyoruzTürkiye’den İngiliz kuklasına tokat gibi cevap: Nereye hizmet ettiğini biliyoruzDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan’ın Türkiye'nin Arap ülkeleri için tehdit teşkil ettiğine ilişkin iddialarına yanıt verdi.
Mısır'da darbeci yönetimden küstah Afrin çıkışıMısır'da darbeci yönetimden küstah Afrin çıkışıMısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Afrin harekatıyla ilgili yaptığı açıklamada, haddini aşarak, harekatı 'işgal' olarak değerlendirdi ve kınadıklarını belirtti.
Türkiye'den ABD'ye çok sert tepkiTürkiye'den ABD'ye çok sert tepkiDışişleri Bakanlığı, ABD'nin Afrin ve Menbiç'le ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.
Kalın'dan CNN muhabirine tokat gibi cevapKalın'dan CNN muhabirine tokat gibi cevapCNN International canlı yayınında konuşan İbrahim Kalın sorulan provakatif soru üzerine tokat gibi cevap verdi.
  • Yeni sistemde kaybeden Meclis'e giremeyecek!19 Mart 2018 Pazartesi 13:23
  • Bahçeli'nin nazar dualı yüzüğü dikkat çekti19 Mart 2018 Pazartesi 12:04
  • Yalçın Topçu'dan CHP'ye Atatürk hatırlatması19 Mart 2018 Pazartesi 12:04
  • CHP'li Altay'ın Afrin istihbaratı çöktü19 Mart 2018 Pazartesi 08:05
  • Başkan Uysal’dan Kılıçdaroğlu’na cevap19 Mart 2018 Pazartesi 08:00
  • Bozdağ: Afrin’de daha işimiz bitmedi19 Mart 2018 Pazartesi 08:00
  • İstanbul'da kongre coşkusu başladı!19 Mart 2018 Pazartesi 07:55
  • Erdoğan MHP kurultayına mesaj gönderdi19 Mart 2018 Pazartesi 07:45
  • MHP'de Devlet Bahçeli tek aday!18 Mart 2018 Pazar 12:51
  • Devlet Bahçeli uyardı: Tehlike henüz geçmedi!18 Mart 2018 Pazar 11:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri