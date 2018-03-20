Sabancı Holding'den flaş kripto para açıklaması!

Dün ortaya atılan ve Koç ile Sabancı ortaklığında kurulacak bir şirketle piyasaya sürüleceği belirtilen TCcoin’e ilişkin ilk açıklama Sabancı Holding’den geldi. Şirket tüm iddiaları yalanladı ve kripto para yatırımı yapmayacaklarını duyurdu.

Dün gündeme bomba gibi düşen bir iddia, ülkemizin en köklü iki şirketi olan Koç ve Sabancı’nın yeni bir kripto para biriminin arzı için oluşturdukları ortaklıkla ilgiliydi. Tcc Teknolojileri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Manas kaynaklı habere göre her iki şirket de ilk etapta olumlu yanıtlar vermişlerdi.

TCcoin adı verilecek olan yeni kripto paranın Koç ve Sabancı bünyesinde bulunan ürünlerin satışında kullanılacağı söylendi, hatta hükümetin proje hakkında ikna edilmesi için çalışmalara başlandığı da belirtilmişti. Ancak Sabancı Holding yaptığı resmi açıklamayla iddiaları reddetti:

“Bugün çeşitli yayınlarda yer alan ‘dijital para’ konulu haberler üzerine açıklama yapılması gereği doğmuştur. Sabancı Holding Yönetim Kurulu tarafından bu yönde alınmış bir kararımız yoktur. Kamuoyunun bilgisine sunulur"

Sabancı Holdin kısa bir açıklama ile iddiaları reddederken Koç Holding’den henüz bir açıklama gelmiş değil. Ayrıca Alphan Manas da Sabancı’nın reddi konusunda yeni bir açıklamada bulunmadı.