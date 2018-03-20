O şirket babalık iznini 10 güne çıkardı

Vodafone Türkiye, çalışanlarının mevzuatta 5 gün olan babalık iznini 10 güne uzattı. Şirket bünyesinde uygulamaya alınacak düzenleme çerçevesinde 1 Nisan 2018 tarihinden sonra baba olan çalışanlar 10 gün izin kullanabilecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, çalışanlarının daha verimli ve mutlu bir şekilde çalışabilmeleri hedefiyle hayata geçirdiği özelleştirilmiş uygulamalara bir yenisini ekledi.

"Çeşitlilik ve Dahiliyet" politikası doğrultusunda bu kez baba adaylarını merceğine alan Vodafone, yerel mevzuatta 5 gün olan babalık iznini 10 güne çıkardı.

Vodafone'un yeni babalık izni uygulamasından 1 Nisan 2018 tarihinden sonra baba olan çalışanlar yararlanabilecek.

Vodafone’da çalışan baba adayları, ekstra 5 günlük izinlerini, bebeklerinin ilk 18 ayı içinde, şirket takviminde tatil ilan edilen günlerin dışında kullanabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, konuya ilişkin değerlendirmesinde, geçen yıl başlattıkları "Yaşam Evreleri" projesi kapsamında çalışanlarının beklentilerini karşılamaya yönelik adımlar attıklarını ifade etti.

Evliliğin ve özellikle çocuk sahibi olmanın çalışanların yaşam evreleri içinde en önemli farklılıklardan birini oluşturduğunu belirten Kalay, şunları kaydetti:

"Çocuk sahibi olmak, kişinin sorumluluklarını artırıyor. Ebeveynlerin hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oluyor. Bu geçiş döneminde anne adaylarını olduğu gibi, baba adaylarını da desteklemek amacıyla yeni bir uygulama başlatıyoruz. Vodafone'da çalışan baba adaylarımız, hayatlarının en anlamlı dönemini doya doya yaşasın diye babalık izinlerini uzatıyoruz. 1 Nisan 2018 tarihinden sonra baba olan çalışanlarımız 10 gün izin kullanabilecek. Vodafone Türkiye olarak, farklı yaşam evrelerindeki çalışanlarımızın ihtiyaçlarına özel uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz."