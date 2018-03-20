Bu parayı almak için kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor. Her yıl süt parası yeniden belirleniyor. Bu yıl süt parasının tutarı 133 liradan 149 liraya çıktı. Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların bulundukları yerdeki il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekiyor. Müracaatta talep dilekçesi ve doğum raporu isteniyor. Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe süt parası verilebilmesi için;
Hizmet akdine tabi (4/a'lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,
Kendi adına ve hesabına (4/b'li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,
Doğan çocuğun veya çocukların yaşaması şartı bulunuyor..
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Tüm annelere 149 lira ödeme
Bu parayı almak için kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor. Her yıl süt parası yeniden belirleniyor. Bu yıl süt parasının tutarı 133 liradan 149 liraya çıktı. Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların bulundukları yerdeki il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekiyor. Müracaatta talep dilekçesi ve doğum raporu isteniyor. Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe süt parası verilebilmesi için;
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