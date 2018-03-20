Araç satışında bunu yapanlara ceza yağdı!

Lüks araç satışı yapan mükelleflerden incelemesi tamamlanan ve vergi kaçırdığı belirlenenlere 36,7 milyon lira ceza verildi

Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomi ve organize vergi kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kayıt dışı faaliyette bulunulması riski görülen sektörlerde riskli mükellefler belirlenerek incelemeye sevk ediliyor.

Bu kapsamda, lüks araç ithalatı sırasında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) aşındırmasını önlemeye yönelik çalışmalarda lüks araç ithali veya satışı yapan mükelleflerden bazıları incelemeye tabi tutuldu. İthalat işlemi sonrasında bu mükelleflerin ticari ilişki içinde olduğu diğer mükellefler tarafından araçların yurt içinde birden fazla satışı yapılarak, ÖTV matrahını aşındırma durumunun bulunup bulunmadığını analiz eden Kurum, söz konusu duruma ilişkin riskleri araştırdı.